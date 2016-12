Massenhaft Lindenwanzen

Rastatt (mak) - Sie sind nur vier bis sechs Millimeter groß und werden kaum wahrgenommen, treten sie jedoch massenhaft auf, dann werden sie von Passanten registriert: die Lindenwanzen. Entlang des Krebsbachs in Niederbühl sind einzelne Linden mit zehntausenden Wanzen befallen, wie Obst- und Gartenbaufachberater Uwe Kimberger auf BT-Anfrage berichtet. Der Fachmann gibt aber gleich Entwarnung: Die Lindenwanzen schädigen den Baum nicht, auch wenn sie dermaßen dicht an dicht sitzen, dass sie wie eine "zweite Haut" wirken. Der Baum stelle sich auf den Befall mit Wanzen ein. Im Übrigen werden der Frost im Winter und Trockenheit im Frühjahr dafür sorgen, dass sich die Anzahl der Lindenwanzen deutlich reduziert. Ein massenhaftes Auftreten der Lindenwanzen sei vor fünf Jahren erstmals auf dem Röttererberg in Rastatt beobachtet worden, vor drei Jahren dann bei der Eisenbahnbrücke in Wintersdorf. In den vergangenen Tagen haben ihn Anrufe aus Niederbühl erreicht, Anwohner waren sich unsicher, ob die Wanzen die Bäume schädigen und ob diese sich auch in ihren Gärten ansiedeln könnten. Wer eine Linde im Garten habe und sich am massenhaften Wanzenbefall störe, könne die Insekten mit einem Hochdruckreiniger entfernen, rät er. Das "grüne" Internet-Lexikon Hortipendium bezeichnet die Lindenwanzen als "Lästlinge", die nicht "bekämpfungswürdig" seien. Bisher sei kein Absterben von Lindenbäumen nach einem Befall mit diesen Wanzen beobachtet worden. "Allerdings ist es möglich, dass die Bäume bei zusätzlichem Befall durch die Wollige Napfschildlaus geschwächt werden", heißt es dort weiter. Es könne gelegentlich vorkommen, dass sich die Insekten auf der Suche nach Überwinterungsquartieren an Hauswänden versammeln. Dabei könne es auch passieren, dass die Wanzen durch Fenster und Türen eindringen. Die Lindenwanze sei jedoch harmlos und stelle keine Gesundheitsgefährdung dar, wird auf der Hortipendium-Homepage betont. Die Lindenwanze kommt hauptsächlich im Mittelmeerraum vor, in den vergangenen Jahren ist sie jedoch weiter nach Norden vorgedrungen.

