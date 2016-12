OB will Signal setzen

Für die Sitzung des Gemeinderats am Montag (Beginn: 17.30 Uhr) schlägt er vor, dass die Stadt sich nicht weiter an Kosten für das Projekt beteiligen werde; bislang hat die Stadt bereits um die 100000 Euro investiert.

Man müsse ein "Signal" setzen, kündigte der Rathaus-Chef vor der Presse an. Angesichts anderer Verpflichtungen in der Stadt halte er es nicht für vertretbar, fast vier Millionen Euro an städtischem Geld für eine Aufgabe auszugeben, für die originär die Bahn zuständig sei. Um den Druck auf die DB zu erhöhen, will Pütsch jene Oberbürgermeister, die in einer ähnlichen Situation wie Rastatt stecken, dazu aufrufen, ebenfalls aus dem Bahnhofsmodernisierungsprogramm auszusteigen. Diese von Land und DB getroffene Übereinkunft regelt die Aufteilung der Kosten für die Sanierung von bestimmten Bahnhöfen im Land. Außerdem will der OB die Behindertenverbände dazu ermuntern, sich dagegen zu wehren, wie die Bahn das Thema Barrierefreiheit offenkundig verschleppt. Pütsch erinnerte daran, dass die DB nach dem Behindertengleichstellungsgesetz in der Pflicht sei.

Doch wann die Bahn außerhalb des festgezurrten Modernisierungsprogramms den Rastatter Bahnhof anpackt, ist völlig ungewiss. Nach bisherigem Stand wäre die Fertigstellung ohnehin erst für 2022 anvisiert gewesen. Pütsch fürchtet, dass im schlimmsten Fall der behindertengerechte Umbau unter den neuen Vorzeichen nicht vor 2030 umgesetzt sein wird.

Deshalb will die Stadt zumindest in ihrem Zuständigkeitsbereich aktiv werden. Die Sanierung des Bahnhofsvorplatzes soll möglichst vorgezogen werden; dabei könnte ein Aufzug errichtet werden. Auch die Neugestaltung der Bahnhofstraße mit einer überirdischen Querung bringt der OB ins Spiel. Dafür sollen 2018/2019 Gelder bereitgestellt werden.