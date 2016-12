Rohbau von Presswerk III steht Kuppenheim (mak) - Die Erweiterung des Kuppenheimer Presswerks um eine Rohbauhalle liegt im Zeitplan, sie ist nahezu fertiggestellt, wie Matthias Krust, Manager Global Business Communications Mercedes-Benz Cars, auf Nachfrage des Badischen Tagblatts berichtet. Momentan finden die Arbeiten an der technischen Gebäudeausstattung statt. Im ersten Quartal des nächsten Jahres soll dann die Übergabe erfolgen. Erste Anlagen in der neuen Rohbauhalle werden im zweiten Quartal 2017 in Betrieb gehen, so Krust weiter. Der Serienbetrieb ist ab dem Jahr 2018 anvisiert. Ein Richtfest oder eine Einweihung der Halle sei aber "derzeit nicht geplant". Die neue Rohbauhalle, die an die Logistikhalle angebaut wurde, passt sich an deren Maße an: Die Halle ist 250 Meter lang, 80 Meter breit und acht Meter hoch. Sie verfügt über eine Nutzfläche von rund 20000 Quadratmetern. In der Rohbauhalle, die auch als Presswerk III bezeichnet wird, sollen rund 100 Arbeitsplätze entstehen. "Diese werden mit erfahrenen Daimler-Mitarbeitern aus der Region besetzt", erläutert Krust. Ob es vor diesem Hintergrund zu Umstrukturierungen in den Produktionsprozessen in den Werken Rastatt oder Gaggenau kommt, führt er auf Anfrage des Badischen Tagblatts nicht weiter aus: "Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns dazu nicht äußern", heißt es in der Antwort-E-Mail. Auch im Hinblick auf die getätigten Investitionen hält sich der Konzern mit dem Stern bedeckt. In den Ausbau des Standorts Kuppenheim mit Presswerk II und dazu gehörender Logistikhalle investiert Mercedes-Benz rund 172 Millionen Euro (wir berichteten). "Für das Presswerk III investieren wir zusätzlich einen zweistelligen Millionenbetrag", so Krust, der die Angabe nicht weiter präzisieren möchte: "Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zur genauen Investitionssumme einzelner Bauprojekte keine Auskunft geben können", lautet die Antwort. Das Presswerk III wird ein Karosserierohbau, in dem die Mitarbeiter Module und Komponenten für die nächste Kompaktwagen-Generation von Mercedes-Benz zusammenbauen. Die Logistikhalle, die erst im April offiziell eingeweiht wurde, ist mittlerweile zu klein: Die Bauarbeiten für die Erweiterung der Logistikhalle beginnen Anfang 2017 zum Jahresende soll alles fertig sein.

