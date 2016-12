Es wird weiter gezaubert

(dm) - Endspurt für die Schlossweihnacht im Hof der Barockresidenz Rastatt: Heute und morgen noch bieten Kunsthandwerker und Bewirter ihre Waren inmitten der stimmungsvoll und wechselnd beleuchteten Kulisse an - sicherlich das Fotomotiv schlechthin der vergangenen Tage -, während der traditionelle Weihnachtsmarkt zwischen Rathaus und St. Alexander noch bis Mittwoch, 21. Dezember, mit seinen Angeboten lockt. Schon jetzt steht fest, dass der doppelte Weihnachtszauber keine Eintagsfliege bleibt, nicht nur weil der Gemeinderat die Finanzierung für insgesamt drei Jahre gesichert hat. Von den Besuchern habe es nur positive Resonanz gegeben, und auch die Beschicker seien sehr zufrieden angesichts dessen, dass die Schlossweihnacht eine Premiere war, sagt Sabine Franzreb, die diesen Teil des Zaubers in Kooperation mit der Stadt und den Staatlichen Schlössern und Gärten organisiert hat.

Dass das Zusatzangebot - ursprünglich nur an zwei Wochenenden geplant - durchgehend elf Tage währte, war zwar dem Ausfall des Markts im Heidelberger Schloss geschuldet (wir berichteten), erweist sich nun aber offensichtlich als Glücksfall für Rastatt. Denn auch im kommenden Jahr, so die Botschaft aus dem Rathaus, soll die Schlossweihnacht aufgrund des positiven Feedbacks in derselben, längeren Form über die Bühne gehen; derzeit plant man mit dem Zeitraum 7. bis 17. Dezember, wie die städtische Pressesprecherin Heike Dießelberg auf Nachfrage des BT bestätigte. Laut OB Hans Jürgen Pütsch sei hier etwas Schönes für die Herzen der Menschen geschaffen worden.

Früher starten soll in den kommenden drei Jahren außerdem der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, wenn es nach den Vorschlägen der Stadtverwaltung geht. Auftakt wäre dann jeweils an den Montagen vor dem ersten Advent, bisher war stets freitags Eröffnung. Mit dem Montagsstart würde gewährleistet, dass sich das adventliche Angebot nicht verkürzt (25 bis 28 Tage), da der vierte Advent im kommenden Jahr mit Heiligabend zusammenfällt - und spätestens tags zuvor muss das Markttreiben in Rastatt beendet sein. 2017 wäre das Budendorf als längerer Bestandteil des Weihnachtszaubers folglich vom 27. November bis zum 21. Dezember geöffnet. Am Montag ist dies Thema im Gemeinderat.