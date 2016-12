Wörtelkicker dürfen sich wie Bundesligastars fühlen Von Christian Rapp Kuppenheim - Das Sammelfieber greift in der Region um sich: Nachdem vor zwei Wochen bereits der FV Iffezheim sein eigenes Fußball-Stickeralbum auf den Markt brachte, zog am Freitagabend Verbandsligist SV 08 Kuppenheim nach. Mit Erfolg: Zur Auftaktveranstaltung beim E-Center in Oberndorf kamen rund 400 Interessierte. "Wir sind rundum zufrieden. Alles lief super ab", zog Martin Hager, Projektleiter und stellvertretender Vorsitzender der 08er, ein überaus positives Fazit. Zum Start tischte der Verein groß auf: Draußen auf dem Parkplatz wurden Festbänke aufgebaut, es gab einen Glühweinstand sowie ein abschließendes Feuerwerk. Bereits in den ersten zwei Stunden gingen 230 Sammelalben über die Ladentheke - von 500 bestellten. In den nächsten rund vier Wochen haben die Sammelwütigen nun die Möglichkeit, Juniorenspieler, aktive Spieler, Senioren bis hin zum Rasenteam der 08er ins Heft zu kleben. Insgesamt fanden 374 Personen den Weg ins Album. "So eine Momentaufnahme von allen Mannschaften und Verantwortlichen des Vereins gab es bisher noch nie", meinte Hager. Das E-Center vertreibe die Sammeltütchen, bis sie ausverkauft seien, erklärte Hager bei der Auftaktveranstaltung. Geordert seien 105000 Bilder, umgerechnet rund 21000 Päckchen - allein in den ersten zwei Stunden wurden 15000 Bilder verkauft. Im Mai dieses Jahres hatten die ersten Gespräche mit dem ausführenden Unternehmen Sticker Stars begonnen; danach wurde das E-Center Kuppenheim in Person des Marktleiters Nicolai Baer, mit ins Boot geholt. Was folgte, waren Monate voller Planung und Arbeitsstunden. Neben Hager waren noch Hans-Werner Dünnweber sowie Josef Stephan im Projektteam. "Insgesamt haben wir rund 150 Stunden in die Sache investiert", resümierte Hager. Große Unterstützung habe der Verein auch durch den ortsansässigen Fotografen Janusch Cieminski erfahren, der alle 374 "Mitwirkenden" an mehreren Fototerminen ablichtete. "Einmal haben Anwohner sogar die Polizei gerufen, weil vor dem Studio so ein großer Andrang war. Die dachten, dass da irgendwas Unrechtmäßiges vor sich geht", witzelte Hager. Das Gedränge am Freitagabend im Eingangsbereich des Einkaufszentrums in Kuppenheim war groß. Egal, wo man hinsah, standen Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Senioren und klebten bereits eifrig ihr eigenes Konterfei auf die Seiten oder das ihres Freundes oder Teamkameraden. "Ein Kindheitstraum ist wahr geworden mit dem eigenen Stickeralbum. Eigentlich sammel ich die Bundesligastars, nun sammel ich mich selbst", erklärte Nico Schäfer, der in der C-Jugend spielt. "Ich habe bereits dich und auch mich eingeklebt", antwortete sein Mitspieler Patrick Stahlberger, und schlug zum Beweis die Seite der C-Junioren auf. Damit auch möglichst viele Sammelwütige an viele Sticker kommen, veranstaltet der SV 08 Kuppenheim in den nächsten Wochen einige Tauschaktionen. Die genauen Termine hängen im E-Center aus und werden im Internet veröffentlicht, wo es auch weitere Informationen zu der Aktion gibt. www.sv08-kuppenheim.de

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Iffezheim

FV Iffezheim bringt Sticker-Album raus Iffezheim (rap) - Beim FV Iffezheim werden ab Sonntag Kindheitsträume wahr: Der Fußballverein bringt dann nämlich sein eigenes Fußball-Sticker-Album mit 388 Bildern auf den Markt - mit allen Mannschaften, von den Bambini bis zu den Alten Herren, des Vereins (Foto: rap). » Weitersagen (rap) - Beim FV Iffezheim werden ab Sonntag Kindheitsträume wahr: Der Fußballverein bringt dann nämlich sein eigenes Fußball-Sticker-Album mit 388 Bildern auf den Markt - mit allen Mannschaften, von den Bambini bis zu den Alten Herren, des Vereins (Foto: rap). » - Mehr