Bescherung in den Tiefen des Sees Von Ulrich Philipp Rastatt - Etwa 30 Taucher haben sich am Samstag auch von Außentemperaturen um den Gefrierpunkt nicht von ihrem Hobby abhalten lassen: Im See des "Freizeitparadieses" in Plittersdorf veranstalteten sie ihr traditionelles Weihnachtstauchen. Dabei verteilte ein Weihnachtsmann wie bei anderen Weihnachtsfeiern auch Geschenke aus einem Grabbelsack - nur eben etwa zwölf Meter unter der Wasseroberfläche. In dieser Tiefe hatten einige Hartgesottene in einem ersten Tauchgang sogar einen echten etwa zweieinhalb Meter hohen Weihnachtsbaum verankert, der mit batteriebetriebenen LED-Lichtern ausgestattet und mit Piccolo-Fläschchen behängt war. Bei der Bescherung waren die Männer und Frauen dann etwa eine halbe Stunde im Wasser, "danach wird es ungesund" sagte Elke Kaiser, die Vorsitzende des Tauchclubs Koralle Muggensturm im Gespräch mit dem BT. Der Verein hatte gemeinsam mit der Tauchschule Delfin Divers bereits zum 26. Mal zu dem kalten Vergnügen eingeladen, und zahlreiche Mitglieder befreundeter Vereine machten mit. Die weiteste Anfahrt hatten die Taucher des TSC Esslingen und des Calwer Tauchclubs. Außerdem waren Mitglieder des Rastatter Tauchclubs Manta und des TSV Malsch nach Plittersdorf gekommen. Ein Heimspiel hatten die Sportler der Tauchschule Delfin Divers, die auf dem Gelände des "Freizeitparadieses" angesiedelt ist. Bei Betreiber Stefan Rivinius bestand Gelegenheit zum Aufwärmen. "Im Winter ist die Sicht unter Wasser normalerweise besser als im Sommer, auch weil es weniger Algen gibt", so Jochen Hohlbaum auf die Frage, warum Tauchen im Winter reizvoll ist. "Ich habe vorhin in 20 Metern Tiefe Jungfische gesehen", ergänzt Elke Kaiser, und auch einen Hecht hatten einige Taucher entdeckt. Ausgestattet sind die meisten Teilnehmer mit einem sogenannten Trockenanzug, durch den kein Wasser dringt und unter dem der Taucher Funktionswäsche trägt. Einige wenige Teilnehmer trugen allerdings die bekannteren Nassanzüge, bei denen durch Reißverschlüsse, an der Halsöffnung sowie an den Hand- und Fußbünden Wasser eindringt, das dann die Zwischenräume zwischen Haut und Anzug ausfüllt. Im Winter kann der Taucher daher schnell auskühlen, "deshalb dürfen wir nicht zu lange im Wasser bleiben", sagte Kaiser. Dass es niemandem zu kalt wurde, dafür sorgten auch die Geschenke, die Weihnachtsmann Rudi Gastl mitgebracht und unter Wasser verteilt hatte. Es waren vor allem sogenannte "Klopferle", kleine Flaschen mit alkoholischem Inhalt.

