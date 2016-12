Auch neue "Kelly-Family" löst Fan-Begeisterung aus Von Rainer Wollenschneider Rastatt - Viele der 900 Besucher in der ausverkauften Badner Halle ließen es sich nicht nehmen, im Anschluss an zwei Stunden "Irish Christmas" hautnahen Kontakt mit Angelo Kelly zu bekommen. Da gab es so manches herzliche Gespräch - und eine Fülle von Selfies. Zuvor war es unter den Augen einer strengen Security Truppe auch für Pressevertreter verboten, Aufnahmen zu machen, angeblich, um die auftretenden Kinder zu schützen. Dafür durfte man Fotos mit der Familie anschließend am Souvenirstand in mehreren Varianten kaufen. Was das Konzert der Familie von Angelo Kelly (34), seiner Frau Kira (36) und den Kindern William (1), Joseph (5), Emma (10), Helen (13) und Gabriel (15) am Samstagabend betrifft, kann man mit Fug und Recht behaupten: Die legendäre Kelly-Family lebt wieder. Das, was Angelo und seine Geschwister einst in den 90er Jahren, aber auch noch übers Jahr 2000 hinaus, ausgelöst hatten, setzt sich spürbar fort. In der Badner Halle herrschte tatsächlich eine familiäre Atmosphäre, und bei der irischen Familienweihnachtsfeier mit Rastatter Publikum war sogar das Baby William für eine Viertelstunde auf den Armen seiner Mutter Kira zum Auftakt auf der Bühne dabei. Was hatte Angelo Kelly bei seiner Begrüßung versprochen? "Ein etwas anderer irischer Weihnachtsabend mit Tanzen und Mitsingen", mit peppigen Songs und Balladen. Das Versprechen sollte während des Konzerts gehalten werden. Immer wieder erhob sich bei flotten Stücken das Publikum von den Sitzen, klatschte heftig mit, und mancher Fan wiegte sich im irischen Rhythmus oder tanzte zwischen den Reihen mit. Auf der stimmungsvoll und abwechslungsreich beleuchteten Bühne zauberte das begleitende Musikerquartett - Calum Stewart (Pipes), Adam Rhodes (Gitarre), Tomas Callister (Fiddle) und Luke Melvin (Bodhran) - bei den gebotenen rund zwei Dutzend Titeln irische Atmosphäre vom Allerbesten. Mit "Es ist ein Ros' entsprungen", "Leise rieselt der Schnee" oder "Stille Nacht", kamen allerdings auch deutsche Weihnachtslieder nicht zu kurz. Bis auf Baby William setzten sich alle Kelly-Kinder in Szene. Da stand selbst der fünfjährige Joseph bei "Danny Boy" nicht zurück, der mit Emma mehrfach im Duett sang. Emma selbst konnte mit ihrer klaren Stimme sehr gefallen. Die großen Kelly-Kinder, Gabriel und Helen, waren fast permanent auf der Bühne und lauschten ihrer Mutter. Diese lieferte nicht nur bei "O come, o come Emanuel" einen Beleg ihrer klaren Engelsstimme. Trotz aller Weihnachtslieder: Was das Generationen übergreifende Publikum in Wallung brachte, waren die typischen irischen Titel. Mehrfach, wie bei "Fair wind", "St. Kilda wedding", "God rest you merry gentleman" oder "Fiddle stick", fühlte man sich mitten in einer irischen Feier, bei der Singen und Wippen im Rhythmus der Musik angesagt war. Angelo Kelly verstand es zudem mit seinen Kommentaren prächtig, das Publikum bei Laune zu halten. Stehend erlebte das Publikum das Finale - und war begeistert über Angelo Kellys Worte: "Tolles Haus, tolles Publikum. Ich hoffe, das heute können wir bald wiederholen." Ein dann noch a cappella gebotenes irisches Abschiedslied untermauerte den Wunsch nach einem Wiedersehen in der Stadt an der Murg.

