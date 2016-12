Musik-Contest mit mitreißendem Finale

Rastatt - Die Sängerin Desirée Lobé hat nach einem mitreißenden Auftritt am Freitagabend den Musik-Contest "Rastatt barockt den Weihnachtsmarkt" gewonnen. Das Votum der fünfköpfigen Jury war am Ende eindeutig. Der zweite Platz ging an die Ötigheimer Rockband Destiny Unkown, Dritter wurde die Karlsruher Sängerin Dana Rosa.

Dass Lobé zu den Titelfavoriten gehörte, hatte sich bereits in der Vorrunde abgezeichnet. Die Tochter einer deutschen Mutter und eines Vaters aus Kamerun stammt aus Freiburg, lebt in Lahr und traf mit ihren Songs auf Anhieb Ton und Geschmack des Publikums.

"Hallo Rastatt, wie geht es euch?", rief Lobé ihren zahlreichen Fans zu, die sie mit lautstarkem Applaus begrüßten. Ihre Songs "Put your head up high" und "Music in my heart" gehörten zu den Höhepunkten des Abends. "Ich will euch mitnehmen auf eine musikalische Reise", sagte sie, und die Weihnachtsmarktbesucher ließen sich nicht lange bitten, sangen und klatschten von Anfang an mit und sorgten für eine Stimmung, wie sie besser kaum hätte sein können.

Daran hatte natürlich auch Lobés eingespielte Band - Wolfgang Kininger (Bass), Timo Wendling (Schlagzeug) und Markus Westermann (Gitarre) - ihren Anteil.

Den Auftakt des Finales hatte zuvor die 17-jährige Dana Rosa gestaltet, mit Patrik Lison an der Gitarre und Marko Jurceric am Schlagzeug. Sie präsentierten unter anderem die Songs "Dreamlover", "Beautiful Tango" und das bekannte "Valerie", das auch die berühmte Amy Winehouse gesungen hat.

Rockig und musikalisch perfekt zeigte sich danach die Band "Destiny Unknown" mit Sänger Timo Fechner, Martin Pfuhl am Baß, Julian Bandner (Gitarre), Fabio Sciuto (Gitarre) und Dennis Klagmann am Schlagzeug. Die vier rockten das Publikum wie in der Vorrunde und heizten den Zuhörern bei sehr niedrigen Temperaturen gehörig ein.

Nach kurzer Beratungszeit - die Jury war sich offensichtlich schnell einig - konnte Eventmanager Markus Lang das Ergebnis verkünden. Zuvor hatte Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch ihn und sein Team für ihre Arbeit gelobt. Sie ernteten wie die Künstler viel Applaus und damit verdiente Anerkennung.

Dass mit Siegerin Desirée Lobé eine Ausnahmekünstlerin auf der Bühne stand, die ihre Songs ebenso professionell wie charismatisch präsentiert, hatte sich dem Publikum schnell gezeigt. Die meisten Lieder sang sie auf Deutsch, etwa den Hit "80 Millionen" von Max Giesinger oder das bewegende "Kämpferherz", das sie für den Profi-Boxer Sezer Ülker geschrieben hat. Lobé singt ebenso gefühl- wie kraftvoll, aber nie pathetisch. Vielleicht ist es diese Kombination, die sie so gewinnend rüberkommen lässt. Auf der Bühne bewegt sie sich wie selbstverständlich und ohne aufdringlich zu sein.

Als Zuhörer ist es leicht, mit ihr auf eine Wellenlänge zu kommen - viele Zuhörer forderten denn auch lautstark eine Zugabe, die allerdings aus Gründen der Gleichbehandlung aller Teilnehmer nicht möglich war. Für Desirée Lobé und ihre Band hat sich ihr Auftritt in Rastatt aber auf jeden Fall schon vor dem Finale gelohnt, sie haben zahlreiche neue Fans gewonnen.

Lobé darf nun ein Musikvideo im Wert von 5000 Euro drehen, Songs von Destiny Unknown werden bei Radio Regenbogen zu hören sein, und für Dana Rosa richtet die Brauerei Franz ein Fest aus. Außerdem wird unter den Endrundenteilnehmern eine CD-Pressung mit einer Auflage von 300 Stück verlost, und jeder Teilnehmer des Contests bekommt einen Einkaufsgutschein für die Schlossgalerie in Höhe von 50 Euro.