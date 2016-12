Neuheiten erzählen Stadtgeschichte

Darunter sind eine Uhr des Hofuhrmachers Johann Michael Zistler von 1730, ein frühes Reisesouvenir, eine Porzellanschale mit einer Ansicht des Rastatter Schlosses von Anfang des 19. Jahrhunderts sowie eine historische Ausstellungsvitrine der Rastatter Zuckerwarenfabrik, die von 1904 bis 1929 in der Engelstraße alle Arten von Süßigkeiten produzierte. Ein ganz besonderer Neuerwerb stellt jedoch eine Serie von bemaltem Porzellan von Karl Höllmann dar.

Das Stadtmuseum ist am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag und an Neujahr jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet, dafür an Heiligabend und Silvester geschlossen. Sonst gelten die üblichen Öffnungszeiten, Donnerstag bis Samstag von 12 bis 17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr.

Karl Höllmann wurde 1887 in Rastatt geboren und starb hier auch 1966. Im "richtigen" Leben war er Kaufmann, später Buchhalter bei der Firma Fahlbusch. Als Künstler war er Autodidakt, nahm aber bei dem Rastatter Fotografen und Kunstmaler Wilhelm Amann und dessen Schwester Ida Unterricht. Ida Amman wiederum besuchte als eine der ersten Frauen die Karlsruher Malerinnenschule zwischen 1891 und 1895 und war vorzugsweise im Kunstgewerbe als Porzellanmalerin tätig. Von ihr erfährt man im Rastatter Tageblatt, dass sie 1913 an einer kunstgewerblichen Ausstellung teilnahm. Dort stellte sie ihre Porzellanteller aus, die mit Blumen und mit beschaulichen, dem Rokoko entlehnten Genreszenen bemalten waren. Diese Motive finden sich auch in den Miniaturmalereien ihres Schülers wieder, der seiner Lehrerin in nichts nachstand.

Blumenarrangements, Insekten, ländliche Szenen, Porträts galanter Damen und Landschaften zauberte Höllmann mit feinem Pinselstrich auf das ebenso feine Porzellan. Höllmann, der auch in Öl malte und auf Reisen aquarellierte, lebte in wirtschaftlich guten Verhältnissen. Er hatte es nicht nötig, seine Kunstwerke zu verkaufen, so dass sie weitgehend in der Familie blieben. Aus diesem Grund sind seine Arbeiten in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Umso erfreulicher ist es, dass sich nun einige dieser kleinen Meisterwerke im Stadtmuseum befinden.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag findet die letzte öffentlichen Führung durch die Matthäi-Ausstellung statt. Um 15 Uhr wird Iris Baumgärtner, die die außergewöhnliche Biografie des Künstlers zusammentrug, bei einem Gang durch die Ausstellung vieles zu erzählen wissen. Die Ausstellung endet am 15. Januar 2017.