Im Einsatz für seltene Tier- und Pflanzenarten

Ex-Kunde verletzt Bank-Mitarbeiter Weisenbach (stj) - Mehrere Polizeiautos, Notarzt und Rettungsdienst sorgten am Dienstag vor der Sparkassen-Filiale am Zimmerplatz für Aufsehen. Dort hat ein Ex-Kunde der Bank sein Hausverbot ignoriert, das Geldinstitut betreten und einen Mitarbeiter per Faustschlag verletzt (Foto: rag).

Sanierung nach Wasserschaden Kuppenheim (sawe) - Der Oberndorfer Kindergarten wird derzeit nach einem Wasserschaden umfassend saniert. Er soll, wenn alles planmäßig läuft, am 6. März wieder geöffnet werden. Bis dahin sind die Kinder bei den "Kleinen Riesen" in Kuppenheim untergebracht (Foto: fuv).