Bahnhof: Stadt steigt aus

(red) - Es ist so weit: Die öffentliche WC-Anlage am Rastatter Bahnhof geht heute in Betrieb. Bahnreisende können die beiden barrierefreien Toilettenkabinen entweder durch Münzeinwurf von 50 Cent oder aber einen CBF-Euroschlüssel nutzen (Foto: Stadt Rastatt). » - Mehr