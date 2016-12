Premieren und Pokale auf dem Parkett

Von Irene Schröder

Rastatt - Zwei Premieren, ein begeistertes Publikum und das Versprechen, dass der erste "German Cup" in der Badner Halle nicht das letzte Tanzturnier der Spitzenklasse auf diesem Parkett war - besser konnte es am Sonntagabend für Ralf Müller und sein tänzerisches Familienteam nicht laufen.

Einen leichten Hauch von Nervosität konnte selbst der über Jahrzehnte wettkampferprobte frischgebackene Direktor der DTV Professional Division nicht verbergen, als er die Gäste an diesem Tanz-Premierenabend begrüßte. Auch ein mehrfacher Latein-Kür-Weltmeister - mit seiner Frau Olga zählte Ralf Müller zu der absoluten Weltspitze - schüttelt ein Grand-Prix-Turnier für Profipaare in Standard und Latein nicht aus dem Ärmel. Gut, wenn die gesamte Familie vom Seniorchef bis zum jüngsten Dreikäsehoch als Verstärkung im Einsatz ist. Da blieb "den Müllers" sogar noch genug "Luft", um zwischen den beiden Turnieren mit einer bezaubernden Rumba zu zeigen, dass sie immer noch in Bestform sind - schließlich trainieren nicht umsonst die weltbesten Lateinpaare bei ihnen.

"Wir haben alle mal so angefangen", kündigte Ralf Müller die zweite Premiere des Abends an: Olga Müller trainiert seit zwei Monaten die Kinderformation der Tanzschule, die mit einem Cha-Cha-Cha souverän ihre Feuerprobe bestand.

Fünf Paare stellten sich im Standardturnier den kritischen Augen der Jury - und ab dem ersten "Bodenkontakt" gab es auch für das tanzbegeisterte Publikum keinen Zweifel, wer sich den ersten Pokal holen würde. Die amtierenden Weltmeister Benedetto Ferruggia & Claudia Köhler zeigten sowohl im direkten Vergleich als auch mit ihrer "Chicago"-Kür atemberaubendes Tempo und lösten geradezu frenetischen Applaus aus. Weder Jan Willem & Kendra Kraus aus den Niederlanden noch die Weltmeister der Masterclass II, Heinz-Josef & Aurelia Bickers, die als Dritte das Siegertreppchen bestiegen, konnte dem Ausnahmepaar auch nur eine "Eins" des Wertungsgerichts wegschnappen. Über ihren vierten Platz freuten sich Dr. Günther & Antje Nagel aus Speyer, fünfte wurden Matthias Schoof & Anja Eilers-Schoof aus Oldenburg.

Erheblich spannender, da nicht von einem so deutlichen Qualitätsunterschied geprägt, verlief das Lateinturnier mit sechs Paaren. "Bin ich froh, dass ich hier heute nicht werten muss", meinte Müller - und das Publikum zollte allen Paaren den verdienten Applaus. Bei der Kür zeigte sich die ganze Bandbreite der tänzerischen Entwicklung - von der eher "klassischen" Paso-doble-Kür der Österreicher Marvin Nigg & Claudia Obmascher bis zur zarten Romeo-und Julia-Interpretation der deutschen Meister Pavel Pasechnik & Marta Arndt aus Karlsruhe. Den höchsten Unterhaltungswert boten zweifellos Michele Cantanna & Maria Richter aus Bremen mit ihrer pfiffigen "Super-Mario"-Show. Total begeistert zeigte sich Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch, der die Premieren-Pokale überreichte, von den tänzerischen Spitzenleistungen. Platz eins holten sich souverän Pavel Pasechnik & Marta Arndt vor Kirill Ganopolsky & Kim Pätzung aus Neustadt und Frank Zegels & Laura Jottay, Niederlande. Vierte wurden Michele Cantanna & Maria Richter, Platz fünf ging an Michal Miniewicz & Nastazja Szypulska aus Polen vor dem österreichischen Paar Marvin Nigg & Claudia Obmascher.

Das rundum begeisterte Publikum gab sich nicht mit der Zuschauerrolle zufrieden: Die Tanz- und Gala-Band L.A. Company sorgte in den Turnierpausen für Hochbetrieb auf dem Parkett. Das nächste hochklassige Tanzturnier kündigte Ralf Müller zum Abschluss am 24. Juni 2017 mit dem "World Cup Latein" im Kurhaus Baden-Baden an - und am Jahresende wird es wieder einen "German Cup" in Rastatt geben.