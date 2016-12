Brandschutzauflagen sorgen für Unmut

Muggensturm (hli) - Der Brandschutz macht der Gemeinde Muggensturm in Sachen Wolf-Eberstein-Halle zu schaffen. Das verdeutlichte Bürgermeister Dietmar Späth im Rahmen der jüngsten Muggensturmer Gemeinderatssitzung. Man sei in einem Bereich angelangt, wo die Vorschriften "vielleicht ein Stück weit übertrieben" seien, machte der Rathauschef seinem Unmut über die Situation Luft. (hli) - Der Brandschutz macht der Gemeinde Muggensturm in Sachen Wolf-Eberstein-Halle zu schaffen. Das verdeutlichte Bürgermeister Dietmar Späth im Rahmen der jüngsten Muggensturmer Gemeinderatssitzung. Man sei in einem Bereich angelangt, wo die Vorschriften "vielleicht ein Stück weit übertrieben" seien, machte der Rathauschef seinem Unmut über die Situation Luft. Ende 2014 hatte der Gemeinderat zugestimmt, die Wolf-Eberstein-Halle umfassend zu sanieren und zu erweitern. Mitte 2015 kam die Zusage für einen Zuschuss des Landesförderprogramms für den Sportstättenbau, der eigentlich Voraussetzung dafür war, das Großprojekt ab 2016 umzusetzen. Doch viel geschehen ist seither nicht, wie nun der Rathauschef resümierte. Es habe intensive Gespräche mit dem Kreisbrandmeister gegeben, zusätzliche Brandschutzthemen seien in die Entwürfe eingearbeitet worden, bilanzierte Späth. Danach habe man acht Monate lang auf eine Baugenehmigung gewartet. Doch in der Genehmigung hätten die Brandschutzanforderungen ganz anders ausgesehen als ursprünglich geplant. Eigentlich hatte es geheißen, dass man auf eine Brandmeldeanlage verzichten könne. Doch die Baugenehmigung beinhaltete genau diese. "Deshalb haben wir Widerspruch eingelegt", sagte der Rathauschef. Derzeit sei man wieder in Gesprächen mit dem neuen Kreisbrandmeister. Bürgermeister Späth sprach von Mehrkosten in Höhe von 265 000 Euro für die Anlage. Bedenken müsse man zudem die Folgekosten für die Wartung. Man sei mit dem Landratsamt im Gespräch, um zu eruieren, ob der Brandschutz auch ohne die Anlage gewährleistet werden könne. Anfang Januar wolle man sich in "großer Runde" noch einmal abstimmen, kündigte Bürgermeister Späth an. Kritik kam von Gemeinderatsmitglied Harald Unser (MBV), der die Gemeinde wohl genau vor diesem Szenario gewarnt hatte. Er gab der Verwaltung den Tipp, nicht zu vergessen, dass die Elektroinstallationsarbeiten die Rechnung weiter erhöhen könnten. Wenigstens eine gute Nachricht konnte Bürgermeister Späth verkünden: Die Förderung in Höhe von 400 000 Euro, die eigentlich bis Mai 2016 befristet war, wurde nun bis 2019 verlängert.

