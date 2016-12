Mirko Lipinski verlässt Rastatt

(ema) - Die Stadt Rastatt muss sich nach einem neuen Feuerwehr-Kommandanten umschauen. Mirko Lipinski wird die Barockstadt verlassen und als Kreisbrandinspektor in einem Landkreis in Thüringen anheuern. Entsprechende BT-Informationen bestätigte der 49-Jährige gestern. Die Stelle ist vergleichbar mit dem Kreisbrandmeister in Baden-Württemberg.

Wann der Wechsel vonstatten geht, ist noch offen. Vermutlich wird es Sommer; Lipinski zufolge müsse er mit der Stadtverwaltung noch eine Regelung treffen.

In Feuerwehrkreisen wird davon gesprochen, dass Lipinski auch wegen Meinungsverschiedenheiten mit der Verwaltung eine neue Wirkungsstätte gesucht hat. Im BT-Gespräch hält sich der Kommandant bedeckt und sagt nur so viel: "Wer nach Veränderung ruft, muss auch bereit sein, sich selbst zu verändern."

Lipinski trat 2002 im Alter von 34 Jahren seinen Posten in Rastatt als Nachfolger von Gerhard Bitzer an; zuvor war er stellvertretender Kommandant in Lahr. Die Umstände seiner Wahl waren spektakulär. Der Gemeinderat hatte sich zunächst für einen anderen Bewerber als der Feuerwehr-Ausschuss ausgesprochen. Nach massiven Protesten der Floriansjünger mit einer Demo vor dem Rathaus lenkte der Gemeinderat ein und wählte im zweiten Anlauf Lipinski. Der Feuerwehr-Chef sieht in Thüringen "tolle Strukturen", um mit neuer Perspektive etwas zu beginnen.

Lipinskis Weggang bringt auch den Kreisfeuerwehrverband in Zugzwang. Der muss sich einen neuen Vorsitzenden suchen.