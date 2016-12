Villa Kunterbunt: Neustart im März angepeilt

Kuppenheim - Wenn alles planmäßig läuft, sollen die rund 40 Kinder des städtischen Kindergartens "Villa Kunterbunt" in Oberndorf am 6. März 2017 nach den Fasnachtsferien wieder in ihr angestammtes Domizil zurückkehren können. Die "Villa Kunterbunt" ist seit einem Wasserschaden am dritten Septemberwochenende geschlossen. Die Kinder genießen seither in der privaten Kindertagesstätte "Kleine Riesen" in Kuppenheim "Asyl".

Wie berichtet, war das Dach des Gebäudes bei der Dachsanierung im September offenbar nicht fachgerecht abgedeckt worden, so dass es ins Haus hineinregnete. Feuerwehr und Erzieherinnen hatten noch versucht, den Schaden zu begrenzen. Bürgermeister Karsten Mußler informierte nun am Montag in der Gemeinderatssitzung über die Schadenssanierung, die ein beträchtliches Ausmaß habe. Die Schadenshöhe peilte er mit 300000 bis 400000 Euro über den Daumen. Das Gebäude sei inzwischen vollkommen entkernt, Treppe und Böden seien entfernt worden. Seit Donnerstag laufen die Aufbauarbeiten, auch ein Baubiologe sei eingeschaltet worden, um das Raumklima zu messen. Die Stadt will sicher sein, dass sich durch die Feuchtigkeit kein Schimmel bildet. Die Decke muss neu aufgebaut werden und erhält eine neue Beleuchtung. Auch Teile des Estrichs müssen erneuert werden. Elektro-, Maler- und Parkettarbeiten sind unter anderem in Auftrag gegeben. Ferner mussten neue Möbel bestellt werden, da zwei Drittel davon nicht mehr nutzbar seien.

Innerhalb eines Tages sei das Parkett nach dem Wassereintritt wie eine Luftblase um einen Meter hochgegangen, der Estrich darunter sei zerbröselt, schilderte Bürgermeister Mußler gestern im BT-Gespräch noch einmal einen Eindruck. Einen Tag sei der Kindergarten seinerzeit ausgefallen. Die knapp 40 Kinder aus der "Villa Kunterbunt" seien seither bei den "Kleinen Riesen" untergekommen und dort gut aufgehoben, teilte Mußler in der Ratssitzung weiter mit, eine Ausnahmegenehmigung habe diese Übergangslösung möglich gemacht. "Wir wollten keine Containerlösung", erinnerte der Bürgermeister. Bis Ende Februar soll der Kindergarten komplett saniert sein.

Und wer bezahlt den Schaden? Leistungen, die unter die Aufräumarbeiten fallen - das heißt vom Entkernen bis zum Einsatz des Baubiologen - würden zu 100 Prozent vom Schadensverursacher respektive dessen Versicherung getragen, erklärte der Bürgermeister gestern auf BT-Nachfrage. Bei den Wiederaufbaukosten müsse ein angemessener Zeitwert des Kindergartens berücksichtigt werden, der zwischen 40 und 50 Jahre alt ist. Aufgrund des Alters verbleibe ein Eigenanteil bei der Stadt, so Mußler.