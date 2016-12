Modernisierung wird deutlich teurer

Elchesheim-Illingen - 15 Monate sind seit der Inbetriebnahme der gründlich modernisierten Rheinwaldschule vergangen. Am Montag wurde dem Gemeinderat das dicke Ende präsentiert. Es bestand aus Nachträgen in 18 Gewerken und einer Kostensteigerung, die in der Sitzungsvorlage nüchtern chronologisch dargelegt wurde.





Im Juli 2013 habe man vom Architekturbüro Adler und Retzbach eine Kostenschätzung von rund zwei Millionen Euro bekommen. Zwei Monate später sei die Entwurfsplanung mit Kosten von 2,5 Millionen Euro vorgelegt worden. Nach Einschaltung von Fachplanern sei im Juli 2014 eine Summe von 2,8 Millionen Euro genannt worden. Ein Jahr später seien 3,13 Millionen Euro prognostiziert worden.

Inzwischen stehen der Aufstellung zufolge Gesamtkosten in Höhe von 3,3 Millionen Euro fest. Neben der Sanierung des Schulgebäudes sind darin die Flachdachsanierung und die Dämmung des Umkleidetrakts in der Turnhalle enthalten, die Erneuerung der Warmwasseraufbereitung und des Druckausdehnungsgefäßes im Rathauskomplex. Nach Zuschüssen in Höhe von 211600 Euro bleibe für die Gemeinde ein Aufwand von 3,1 Millionen Euro bestehen.

Bei den Nachträgen handele es sich um Vorgänge, die alle im Lauf der Bauarbeiten schon erörtert worden seien, betonte Bürgermeister Rolf Spiegelhalder. Es gehe um "nicht widerlegbare Fakten", stellte Rechnungsamtsleiter Klaus Weisbrod fest. Der Gemeinderat stimmte der kompletten Sammlung ohne Diskussion en bloc zu. Die anwesenden Planer mussten weder Erklärungen liefern noch Fragen beantworten.

Der Kämmerer aber ließ es nicht sang- und klanglos enden. Er sei "fest überzeugt", dass die Ausschreibung und der Bauverlauf hätten besser vorbereitet werden können. Es sei immer ein "Hinterherhecheln" gewesen. Vom Ablauf her sei es "kein Ruhmesblatt gewesen", kritisierte Weisbrod das Architekturbüro. Die Akte werde geschlossen, das Landratsamt werde die Rechnung prüfen, es bleibe abzuwarten, was dabei herauskomme.

Teilweise nahm er das Architekturbüro auch in Schutz. Die Planer könnten zum Beispiel nichts dafür, dass der Fensterbauer zu spät erschienen sei oder sich an frisch verlegten Linoleumböden überall die Fugen gelöst hätten. Mit dem Bodenleger befindet man sich offenbar im Rechtsstreit. "Der Fall schwebt noch", antwortete Weisbrod auf eine Nachfrage von Heinz Bollweber (CDU).

Für Spiegelhalder liegt die Ursache dieser Misere im Zwang des Vergaberechts, den günstigsten Bieter zu beauftragen. Die Bodenbelagsfirma sei von weit her mit Arbeitern angereist, von denen keiner Deutsch gesprochen habe und schnell wieder verschwunden.