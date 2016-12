Nachts leuchtet Energie blau

Hinter dem Lichtkonzept stehe die Idee, über die LED-Beleuchtung die Energie optisch nach außen zu transportieren - sie sichtbar zu machen, heißt es in einer Mitteilung. Dabei schaffe die punktuelle Beleuchtung gleichzeitig Atmosphäre und soll zum Identitätsträger für das Areal werden. Durch verschiedene Abstufungen der Lichtfarben am Gussglasfassadenturm eröffnen sich zusätzliche Designvarianten. So könne etwa während des Straßenfestivals tête-à-tête der Turm auch in Rot erstrahlen, heißt es weiter. Das architektonische Konzept für Heizzentrale und Beleuchtung stammt vom Rastatter Architekturbüro Lars Neininger. Dieses hat gemeinsam mit dem Ingenieurbüro Schuler IBS ein nachhaltiges Konzept erarbeitet.

Im Rahmen der Neugestaltung des Joffre-Areals haben die Star-Energiewerke zur Versorgung der Gebäude mit Nahwärme die ehemalige Kleiderkammer zu einer Heizzentrale mit Pufferspeicher umfunktioniert. Diese versorgt ab sofort die neue Ludwigvorstadt und die Umgebung mit Nahwärme.

Die Heizzentrale steht am nordöstlichsten Punkt des Areals und bildet, eingerahmt durch den Gewerbekanal und die Bahnlinie, mit den benachbarten Mannschaftsgebäuden der ehemaligen Kaserne den Rücken des Gebiets.

Die Gebäudehülle der ehemaligen Kleiderkammer sollte in ihrer Erscheinung möglichst unverändert bleiben, um den Charakter des Areals zu bewahren, erklärt der kommunale Energiedienstleister. So sei von außen nicht zu erahnen, dass sich im Endausbau im Inneren ein innovatives Wärmekonzept aus zwei Heizkesseln und zwei Blockheizkraftwerken befinde. Diese seien hocheffizient, erzeugen gleichzeitig Strom und Wärme. Die aus Erdgas produzierte Wärme diene der Beheizung und Warmwasserversorgung der Gebäude in der neuen Ludwigstadt. Der erzeugte Strom werde ins Netz eingespeist. Außerhalb des Gebäudes befinden sich ein Schornstein und der beleuchtete zwölf Meter hohe Pufferspeicher mit einem Fassungsvermögen von 150 Kubikmetern. In ihm wird Heizwasser gespeichert, das nicht sofort gebraucht wird. So könne die Anlage gleichmäßiger und wirtschaftlicher betrieben werden. Außerdem erhöhe sich durch ihn zudem die Versorgungssicherheit.