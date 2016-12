Gründerzentrum richtet sich neu aus Rastatt (ema) - Das städtische Gründerzentrum, das aus dem früheren Zentrum für Innovation und Produktion GmbH (ZIP) hervorgegangen ist, will mit einer konzeptionellen Weiterentwicklung wieder Fahrt aufnehmen. Dafür schafft der Gemeinderat auf Dauer eine Personalstelle. Es war ruhig geworden um das Gründerzentrum in der Rauentaler Straße, nachdem vor drei Jahren der Vorgänger ZIP formell abgewickelt worden war. Die Immobilie ging damals an die Stadt, die personelle Dauerpräsenz bei der Betreuung der Mieter wurde zurückgefahren. Stattdessen schuf man eine berufsbegleitende Master-Studienstelle. Diese wird jetzt nach einem Beschluss des Gemeinderats in eine dauerhafte Planstelle umgewandelt. Ziel ist es wieder, das Gründerzentrum durch einen festen Ansprechpartner kontinuierlich zu betreuen und weiterzuentwickeln. Unumstritten ist der Schritt nicht. Bei vier Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde das Konzept gebilligt. Als Kritiker gab sich Karl-Ludwig Hauns (FW) zu erkennen, der monierte: "Da wird Geld verbrannt." OB Hans Jürgen Pütsch erwiderte, dass man mit der neuen Struktur mehr Verlässlichkeit ins Gründerzentrum bringe. Dieses will mehr sein als nur ein Vermieter kostengünstiger Gewerberäume. "Wir werden ein Wirtschaftszentrum für Erwachsenenbildung, Gründung und Unternehmertum zur nachhaltigen Stärkung der Innovations- und Wirtschaftskraft der Stadt Rastatt", lautet die Vision, die den Stadträten vorgelegt wurde. Ziel ist es, die Existenzgründeranteile in der Mieterstruktur bis 2020 auf 60 Prozent der Büroflächen zu erhöhen. Dabei will man sich auf Jungunternehmer aus der Informations- und Kommunikationstechnologie und den Bereichen wirtschaftsnahe Dienstleistungen sowie Digitalisierung der Fertigungstechnik und Logistik ("Industrie 4.0") konzentrieren. Zwar verfügt das Gründerzentrum über eine Ansiedlungsfläche von 2800 Quadratmetern. Allerdings sind zwei Drittel bereits durch die langfristigen Mieter IHK-Bildungszentrum Karlsruhe sowie Murgtal-Werkstätten & Wohngemeinschaften belegt. Gerade mal einen Jungunternehmer hat das Gründerzentrum unter den Nutzern; beim Rest handelt es sich um Bestandsmieter. Von einer "Gründeratmosphäre" könne also keine Rede sein, heißt es in der Situationsanalyse; es herrsche vielmehr "eine normale gewerbliche Vermietungsstimmung ohne engeren Kontakt unterhalb der Mieter". Um die Attraktivität des Gründerzentrums zu steigern und um Start-ups zu werben, will man wieder marktübliche Basis-Serviceleistungen anbieten, damit das Zentrum für die Jungunternehmer einen Zusatznutzen erbringt. Außerdem will man ein Beratungsnetzwerk aufbauen und verstärkt an Hochschulen und wirtschaftsbezogenen Veranstaltungen auftreten.

