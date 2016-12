Schleimflussflecken im Stadtwald

Kuppenheim - Das Eschentriebsterben ist auch ein Thema im Kuppenheimer Stadtwald, wenngleich der Anteil dieser Baumart lediglich drei Prozent beträgt. Bevor das Holz durch den aus Asien eingeschleppten Pilz so geschädigt wurde, dass es wertlos wird, wurden im vergangenen Jahr etliche Eschen eingeschlagen und gute Preise erzielt. Den Forstleuten bereitet allerdings noch ein neues Krankheitsbild Sorgen: Schleimflussflecken.

Traten diese bisher nur an vereinzelten Bäumen auf, so sind diese Symptome Forstrevierleiter Martin Melcher in diesem Winter an Bergahorn und Buche "besorgniserregend häufig aufgefallen", wie er den Kuppenheimer Gemeinderat wissen ließ.

"Die Schleimflussflecken führen wir auf pilzliche Erreger zurück. Eine genaue Ursachenanalyse gibt es noch nicht, auch der weitere Erkrankungsfortschritt ist noch offen. Wir hoffen aber, dass es sich nur um ein lokales Geschehen handelt und sich nicht auf weitere Waldflächen ausbreitet", erklärte Markus Krebs vom Kreisforstamt, Bezirksleitung Gaggenau, gestern auf BT-Nachfrage. Der Ahorn habe im Kuppenheimer Stadtwald einen Flächenanteil von zwölf Prozent, Buche von 24 Prozent.

Aber auch viele positive Nachrichten gibt es aus dem Kuppenheimer Stadtwald: Borkenkäfer und anderes Ungeziefer blieben aus, das Jahr im Forstbetrieb verlief ruhig und unfallfrei. Kuppenheim habe Glück und könne stolz darauf sein, über einen so großen Eichenbestand zu verfügen, betonte Krebs, der zusammen mit Melcher den Haushaltsvollzug für 2016 und die Planzahlen und die forstwirtschaftliche Situation für das Jahr 2017 im Gemeinderat vorstellte. Das wertvolle Eichenholz erziele gute Preise am Holzmarkt.

Sehen lassen kann sich das Ergebnis 2016: So wird das aktuelle Fortwirtschaftsjahr voraussichtlich mit einem Gewinn von 18500 Euro abschließen, ursprünglich ging man von einem ausgeglichenen Haushaltsergebnis aus. Grund für das verbesserte Ergebnis ist eine Steigerung bei den Holzverkaufserlösen und keine Ausschöpfung der Ausgaben.

So konnte beispielsweise ein Maschinenweg nicht gebaut werden, weil es einfach zu nass war. 1600 Festmeter Holz wurden eingeschlagen, davon allein 501 wegen Pilzbefalls. Auf 11,5 Hektar wurde auf den "Lothar"-Flächen Jungbestandspflege betrieben. Zudem wurde der Steingebissweg saniert und der Grillplatz beim Brünnele "aufgehübscht" (Melcher) und mit einem richtigen Grill versehen. Vorher befand sich dort nur eine Feuerstelle. Im November startete die Waldkindergartengruppe an der Bußackerhütte, in der bisher fünf Jungen sind. "Die haben wirklich Spaß dort", bestätigte der Forstrevierleiter.

Im kommenden Jahr sollen weitere Rückegassen befestigt, Sitzbänke und Tische ausgetauscht oder erneuert und somit die Erholungseinrichtungen im Stadtwald aufgewertet werden. Rund 10000 Euro sind für diese Maßnahmen im Forstwirtschaftsplan 2017 vorgesehen. Insgesamt 1750 Festmeter Holz sollen eingeschlagen werden. Jungbestandspflege soll auf einer Fläche von 13,1 Hektar betrieben und außerdem 550 Traubeneichen, Hainbuchen und Lärchen neu gepflanzt werden. Der Wirtschaftsplan 2017, den der Gemeinderat einstimmig gebilligt hat, schließt rein rechnerisch mit einem Plus von 6000 Euro ab.

Trotz aller Unwägbarkeiten blicke er optimistisch in die Zukunft des Stadtwalds, der mehr als "nur ein Holzlager" sei, meinte Markus Krebs mit Blick auf dessen vielfältige ökologische, ökonomische und soziale Funktionen.

Auf diese hob auch Bürgermeister Karsten Mußler ab: "Wir haben einen wunderschönen Wald. Wir wollen ihn nicht ausbeuten, wir schauen auf Nachhaltigkeit und streben wirtschaftlich eine schwarze Null an."