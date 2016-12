Alle Zeugen sind erst neun Jahre alt Rastatt (mo) - Der Vorwurf wog schwer: Eine 33-Jährige sollte ein Rad fahrendes Kind mit dem Auto verfolgt, an den Bordstein abgedrängt und so den Sturz des neunjährigen Jungen verursacht haben. Deshalb hatte sich die Frau am Mittwoch vorm Amtsgericht wegen gefährlicher Körperverletzung zu verantworten. Und zu Verhandlungsbeginn erging sogar noch der Hinweise, dass hier möglicherweise ein Verbrechen vorliege und der Fall dann in den Zuständigkeitsbereich eines Schöffengerichts falle. Doch schon nach der Vernehmung von vier Zeugen wurde die Beweisaufnahme abgeschlossen und auf weitere Zeugen verzichtet. Und Richterin Carina Jansen schloss sich dem Antrag des Staatsanwalts und der Verteidigung an und sprach die Frau frei. Noch im Gerichtssaal erhielt sie den Führerschein zurück, der ihr vor viereinhalb Monaten abgenommen worden war. Das Besondere in dem Verfahren war das Alter von drei der vier gehörten Zeugen: Sie waren alle erst neun Jahre alt. Im Mai dieses Jahres befanden sich vier Kinder auf dem Bolzplatz einer Umlandgemeinde. Als ein Junge dazu kam, spielte man nicht mehr, sondern geriet in Streit. Daraufhin entfernte sich der nicht erwünschte Mitspieler und wandte sich an seine Mutter. Diese fuhr mit ihm zum Spielplatz zurück. Schon beim Erscheinen des Autos flüchten die vier anderen Jungs in den angrenzenden Wald. Ein Junge berichtete zu Hause, dass ihn die beschuldigte Mutter später mit dem Auto so abdrängte, dass er mit seinem Fahrrad stürzte. Verstauchung des Knöchels und anhaltende Schmerzen wurde im Krankenhaus attestiert. Die Beschuldigte bestritt den Vorwurf. Vielmehr sei der Junge in Schlangenlinien vor ihr hergefahren. Sie habe ihn beim Vorbeifahren weder behindert noch bedrängt und auch im Rückspiegel keinen Sturz wahrgenommen. Für Staatsanwalt Daniel Fehrenbach war die Beweisaufnahme nicht leicht. Die Aussagen der drei Neunjährigen seien zu widersprüchlich. Die Kinder hätten nicht gelogen, aber jeder habe das Geschehen anders wahrgenommen. So konnte nicht mit der notwendigen Sicherheit nachgewiesen werden, dass das Fahrverhalten der 33-Jährigen den Sturz des Jungen verursachte.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Fürsprecher der Indigenen Baden-Baden (kli) - Der peruanische Bischof Vizcarra Mori (Foto: pr) fordert bei seinem Deutschlandbesuch mehr Rücksicht auf die Interessen der indigenen Völker im Amazonasgebiet. Das Land werde von ausländischen Bergbauunternehmen ausgebeutet und die Umwelt verseucht. » Weitersagen (kli) - Der peruanische Bischof Vizcarra Mori (Foto: pr) fordert bei seinem Deutschlandbesuch mehr Rücksicht auf die Interessen der indigenen Völker im Amazonasgebiet. Das Land werde von ausländischen Bergbauunternehmen ausgebeutet und die Umwelt verseucht. » - Mehr Bühl

Schnelle Fahrt endet vor Gericht Bühl (bgt) - Eine schnelle Fahrt auf seinem Kleinkraftrad endete für einen 22-Jährigen jetzt vor dem Bühler Amtsgericht. Am Ende wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Polizei hatte den Mann gestoppt. Er soll innerstädtisch mit 70 bis 80 km/h unterwegs gewesen sein (Foto: dpa). » Weitersagen (bgt) - Eine schnelle Fahrt auf seinem Kleinkraftrad endete für einen 22-Jährigen jetzt vor dem Bühler Amtsgericht. Am Ende wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Polizei hatte den Mann gestoppt. Er soll innerstädtisch mit 70 bis 80 km/h unterwegs gewesen sein (Foto: dpa). » - Mehr