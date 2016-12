Bauplätze werden 400 bis 450 Quadratmeter groß Von Helmut Heck Durmersheim - Eine Weihnachtsüberraschung war es nicht, als der Gemeinderat am Mittwoch einstimmig beschloss, "dass Verfahren zur Entwicklung der Baugebiete Westendstraße sowie Tiefgestade IV" fortzusetzen. Das Gremium tagte gemeinsam mit dem Ortschaftsrat im Würmersheimer Gemeindezentrum, wo sich auch annähernd 20 Zuhörer eingefunden hatten. Schon im Oktober war im Ortschaftsrat die Gesellschaft für kommunale Baulanderschließung (GkB) als Partner für beide Vorhaben vorgestellt worden, vor zwei Wochen dann im Gemeinderat (wir berichteten). Die Karlsruher Firma wurde nun auch im Beschluss als Erschließungsträger genannt. Ferner hieß es, dass die Vorbereitungen "ohne Priorisierung" eines Gebiets vorangetrieben werden sollen. Außerdem ging es um den Wunsch des Ortschaftsrats, über die Westendstraße hinaus auch an der Entwicklung des Baugebiets "Tiefgestade IV" beteiligt zu werden, das an Würmersheim grenzt. Der Gemeinderat willigte einstimmig ein, das Ortsteilgremium "im Rahmen einer Anhörung" einzubinden, wie es Bürgermeister Andreas Augustin formulierte. In Bezug auf die Westendstraße ist das Mitspracherecht stärker, wie sich gleich im nächsten Tagesordnungspunkt zeigte. Es galt, die "vorläufige" Tiefe der Baugrundstücke festzulegen. Dies sei wichtig, um die Ausdehnung des Gebiets zu ermitteln und die Gespräche mit den Eigentümern beginnen zu können, erläuterte der Bürgermeister. Die Verwaltung unterbreitete dazu eine Schnittzeichnung. Diese wies neben der 5,50 Meter breiten Straßenfahrbahn einen zwei Meter breiten Streifen mit Längsparkplätzen und daneben einen 1,50 Meter breiten Gehweg aus. Für die Baugrundstücke wurden 22 Meter Tiefe zur Überbauung und daran anschließend ein Pflanzstreifen von drei Metern vorgesehen. Als Abschluss folgte ein drei Meter breiter Wirtschaftsweg mit einem 50 Zentimeter breiten Bankett zum freien Feld hin. Wie der Bürgermeister anfügte, soll die Breite der Grundstücke bei etwa 20 Metern liegen, so dass sich Bauplätze mit 400 bis 450 Quadratmeter bilden ließen. Ortsvorsteher Helmut Schorpp zeigte sich zufrieden, eine Gesamttiefe von 25 Metern mit einem baulichen Gestaltungsspielraum von 22 Metern sei "verträglich". Der Ortschaftsrat stimmte zu. Die Abstimmung im Gemeinderat führte danach zu einer Änderung bei den Längsparkplätzen an der Straße. Auf Anregung von Jürgen Kniehl (FWG) wurde deren Breite auf 2,30 Meter festgelegt. Zwei Meter seien für viele heutige Mittelklasselimousinen zu schmal, hatte Kniehl argumentiert. Keine Berücksichtigung fand die Anregung von Matthias Maier (BuG), zwischen den Grundstücksenden und dem Wirtschaftsweg ein Bankett als Puffer für wuchernde Einfriedungen anzulegen. Von Ortsvorsteher Schorpp wurde zudem eine kurze Diskussion über die Gebäudehöhen angestoßen. Mit Rücksicht auf das Ortsbild schlug er vor, "maximal eineinhalbgeschossig" zuzulassen. Es sei wichtig, in dieser Frage jetzt schon Klarheit zu bekommen, "die Leute wollen wissen wie hoch", berief sich Schorpp auf eine zuvor in der Bürgerfragestunde geäußerte Sorge von Anwohnern. Bürgermeister Augustin war über den Zeitpunkt anderer Meinung. Die Höhen sollten bei der Aufstellung des Bebauungsplans bestimmt werden. Dort sollte zwecks Begrenzung auch die Zahl der Wohnungen pro Haus festgeschrieben werden. Vermutlich werde man "eine, maximal zwei" erlauben, steckte Augustin den Rahmen ab. Hartmut Seidel (FWG) ließ eine andere Sichtweise erkennen, indem er hervorhob, dass auf der bebauten Seite der Westendstraße zwei Geschosse normal seien. Während der Ortschaftsrat mit 7:2 Stimmen den Vorschlag des Ortsvorstehers unterstützte, lehnte der Gemeinderat die vorzeitige Festlegung auf eineinhalb Geschosse mit 15:5 Stimmen ab. Augustin gab dennoch Entwarnung. Er sei überzeugt, dass "am Ende trotzdem das gleiche herauskommen wird". In der Gemeinderatssitzung im November war angedeutet worden, dass bald im neuen Jahr die erste Informationsveranstaltung für die Grundbesitzer vom Tiefgestade IV und etwas später für jene an der Westendstraße stattfinden könnte. Die Eigentümer würden dann von der GkB Einladungen erhalten.

