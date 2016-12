Zusätzlicher Rettungswagen für DRK

Auf mittlerweile rund 15000 RTW-Einsätze pro Jahr kommen die Rettungssanitäter und -assistenten des DRK-Kreisverbands. Nicht immer steckt dabei ein Notfall dahinter, wie Haug weiß. "Die Anspruchshaltung ist gestiegen", stellt der Geschäftsführer fest. Hinzu kommen die Veränderungen des kassenärztlichen Notdiensts in den vergangenen Jahren. Dass Patienten in der Not ihren Hausarzt rufen, gehört weitgehend der Vergangenheit an.

Die Aufstockung der Fahrzeugflotte erleichtert es den Einsatzkräften, die gesetzlich vorgeschriebene Hilfsfrist einzuhalten. Theoretisch müssen 95 Prozent der Bevölkerung innerhalb von 15 Minuten erreichbar sein. In Rastatt und Umgebung schaffe man 98 Prozent, betont Haug. Schwieriger wird es im ländlicheren Raum. Eine Verbesserung spürt man nun nicht nur dank eines zusätzlichen Fahrzeugs. Auch die Stationierung eines Rettungshubschraubers auf dem Baden-Airpark hat die Zahl der Einsätze auf der Straße sinken lassen.

Ob die Einsätze noch mehr optimiert werden könnten, wenn DRK-Kräfte und Notärzte an einem Standort angesiedelt wären, hält Haug nicht für zwingend. In Rastatt sind RTW und Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) in der Plittersdorfer Straße stationiert. Der Notarzt muss am Klinikum abgeholt werden. Da die Mediziner für den Notdienst aber nicht freigestellt seien, würden in der Regel einige Minuten vergehen, bis sie bereit sind. Dies, so Haug, entspreche meist der Zeit, die der DRK-Fahrer von der Plittersdorfer Straße bis zum Krankenhaus braucht.

Dass offenbar auf dieser notgedrungen flotten Fahrt auch die Engelstraße genutzt wird, führt zu manch heikler Situation, wie es Wolfgang Kirchner am Montag in der Bürgerfragestunde des Gemeinderats thematisierte. Ohnehin als Tempo-30-Zone ausgewiesen, sei die Engelstraße stark befahren und wegen der Hansjakob-Schule ein sensibler Bereich, empfahl Kirchner als Alternativstrecke die Route über Carl-Schurz-Straße und Ludwigsfeste zum rückwärtigen Bereich des Klinikums. Die werde auch jetzt schon überwiegend genutzt, sagt Haug. Inwieweit die Engelstraße ausgespart werden kann, will der DRK-Chef jetzt prüfen.