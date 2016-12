Kompakter Rundumblick Durmersheim (HH) - Acht Minuten lang ist ein Imagefilm über Durmersheim, mit dessen öffentlicher Uraufführung am Mittwoch die gemeinsame Sitzung von Gemeinde- und Ortschaftsrat im Würmersheimer Gemeindezentrum endete. Die Initiative für den Streifen gehe auf den ehemaligen Hauptamtsleiter Andreas Leupolz zurück, berichtete Bürgermeister Andreas Augustin und kam ins Schwärmen: Er habe das Werk vorbesichtigen können, es sei "wirklich toll" geworden. Das Gemeindeporträt beginnt am Bahnhof, man sieht Leute, die wegfahren. "Stressfrei" gelange man in den Schwarzwald oder nach Karlsruhe, lobt der Sprecher die gute Stadtbahnverbindung. Die Kamera fliegt über Kiesgruben, die "Naturparadiese" genannt werden, in rascher Schnittfolge werden Schlaglichter auf das Vereinsleben geworfen, die Bildungsstätten kommen vor, die gute Kinderbetreuung wird erwähnt, von "Seniorenresidenzen" ist die Rede. Gewerbe und Handel kommen ins Bild, Feste und Kirchenleben werden gezeigt, Maria Bickesheim wird gestreift, in Würmersheim vorbeigeschaut, Fachwerkhäuser sind zu sehen und vieles mehr. Durmersheim wird als "idyllisches Straßendorf" beschrieben, wo der Federbach "dümpelt" und im Herbst "Nebelschwaden nach den Auen tanzen", aber auch als Kommune, die sich entwickelt. Der Film ist ein kompakter Rundumblick, für den man Drohnen einsetzte und eine Menge Material gesammelt und geordnet wurde. Bürgermeister Augustin war vom Resultat restlos begeistert. Hochzufrieden stellte er die Urheber vor und dankte ihnen mit kleinen Präsenten. Die Fäden hielt als Produzent Willibald Müller aus Karlsbad in Händen, die Durmersheimerin und BT-Mitarbeiterin Manuela Behrendt lieferte das Drehbuch und verfasste den Text, der von dem Gaggenauer Ralf Friese professionell eingesprochen wurde. Für beratende Unterstützung wurde Josef Tritsch gedankt, dem Vorsitzenden des Arbeitskreises Heimatpflege. Ein Verkauf des Films als DVD ist nicht geplant, wie Hauptamtsleiterin Veronika Laukart auf Nachfrage mitteilte. Er soll aber demnächst über die Internetseite der Gemeinde abrufbar sein.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben