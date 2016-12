In Wintersdorf wird ein Märchen wahr

Rastatt - Die Geschichte klingt wie ein schönes Märchen - und ist doch wahr: Eine syrische Familie, die der christlichen Minderheit angehört und 2014 aus ihrem kriegsgeschüttelten Heimatland flieht, weil sie dort verfolgt wird, kommt in ein badisches Dorf, erfährt große Hilfsbereitschaft, steht zwei Jahre später finanziell auf eigenen Beinen und ist in die Gemeinschaft integriert. Der wunderbare Flecken mit den freundlichen Menschen liegt im Ried, heißt Wintersdorf und ist für Joseph Eilo, seine Frau Grasia Homsi und die Kinder Raquel und Isa inzwischen weitaus mehr als nur ein Zufluchtsort. Die Familie ist "angekommen".

Die Familie Eilo/Homsi gehörte 2014 zu den ersten syrischen Flüchtlingen, die in Rastatt eintrafen. Vier Monate lebten die Eltern mit ihren beiden Kindern in einem 24 Quadratmeter großen Raum in der Flüchtlingsunterkunft in der Alten Bahnhofstraße, beengt zwar, aber unendlich glücklich und dankbar dafür, in Sicherheit zu sein. Das BT berichtete seinerzeit, der damalige Pfarrgemeinderat Herbert Wildersinn ergriff nach dem Artikel die Initiative und schlug die leerstehende 92 Quadratmeter große Wohnung im Wintersdorfer Pfarrhaus vor. Innerhalb von wenigen Wochen konnten alle Formalitäten erledigt werden und der Umzug ins Ried erfolgen. Die komplette Einrichtung wurde in einer beispielhaften Spendenaktion aus der Bevölkerung beschafft.

"Ohne Hilfe und Freunde geht es nicht"

Und heute? Wie ist es der Familie seither ergangen? Joseph Eilo und Grasia Homsi sind aus tiefsten Herzen dankbar dafür, in Wintersdorf sein zu dürfen. Konnten sie damals noch überhaupt kein Deutsch, so klappt die Verständigung inzwischen einigermaßen, wenn man langsam spricht. "Wir haben beide so schnell wie möglich Sprachkurse belegt", erzählt der 43-jährige Familienvater. Das reichte natürlich nicht aus, vieles habe man erst in der Praxis gelernt. Tochter und Sohn können inzwischen gut Deutsch - die achtjährige Raquel besucht die zweite Grundschulklasse in Ottersdorf und hat "viele Freundinnen", mit denen sie sich oft trifft und spielen kann. Der 15-Jährige Isa geht in die Maria-Gress-Schule in Iffezheim. Der Teenager sei sehr strebsam und fleißig, er habe Ziele, berichtet Herbert Wildersinn, der wie auch Hedwiga Sutter vom Gemeindeteam die Familie nach wie vor begleitet - Wildersinn bei den praktischen Dingen, Sutter bei der Bürokratie und dem gesamten "Schreibkram".

Für den Familienvater war es immer wichtig, selbst für seine Familie sorgen zu können, eine Arbeit zu haben, seine Miete selbst bezahlen zu können, was derzeit der Fall ist, und vom Jobcenter unabhängig zu sein. "Allein ist es aber sehr schwer. Ohne Hilfe und Freunde geht es nicht", rekapituliert der 43-Jährige. Nicht geklappt hat es mit einem Job im Rastatter Benzwerk, dort absolvierte Eilo ein mehrmonatiges Praktikum und machte seinen Gabelstaplerführerschein. Über gute persönliche Kontakte in Wintersdorf kam er schließlich zu den Mobilen Pädagogischen Diensten in Baden-Baden, bei denen er nun einen Jahresvertrag bis Mitte 2017 hat. Der Syrer ist Grundschullehrer von Beruf und betreut jetzt als pädagogischer Mitarbeiter unbegleitete Kinder und Jugendliche, die aus ihrem Herkunftsland fliehen mussten und nun in einer Wohngruppe in Müllenbach leben. "Es handelt sich dabei meist um junge Afghanen", berichtet Eilo, der im Schichtbetrieb arbeitet, oft auch nachts. In den ersten Wochen war er auf Bahn und Bus angewiesen - von Wintersdorf über Rastatt nach Oos und Oberbeuern. Das letzte Stück bis nach Müllenbach legte er zu Fuß zurück. Gut zwei Stunden war er unterwegs, um an seinen Arbeitsort zu gelangen, genauso lange brauchte er noch einmal für den Rückweg. "Das war einfach zu umständlich", konstatiert Wildersinn. Also machte Eilo machte seinen Führerschein und ist inzwischen stolzer Besitzer eines älteren Autos. Das Gefährt haben ihm Freunde vermittelt.

Die Familie sei immer freundlich gewesen, habe von Anfang an alle stets gegrüßt, wird berichtet. Das kommt gut an im Dorf. Joseph Eilo habe ein großes Netzwerk an Kontakten aufgebaut und ist im Ort integriert, bestätigt auch Pfarrer Michael Dafferner. Der Syrer komme oft vorbei, wenn der Pfarrer seine Sprechstunde im Pfarrbüro hat. Es ist immer wieder eine willkommene Gelegenheit zu einem kleinen Gedankenaustausch - sofern es die Zeit erlaubt.

Den Einstieg erleichtert haben Joseph Eilo und seiner Familie auch der Turnverein, indem seine Kinder Sport treiben, sowie der Musikverein, bei dem er sogar im Vorstand (Wirtschaftsausschuss) aktiv ist. Auch bei kirchlichen Veranstaltungen ist er stets zur Stelle, wenn eine helfende Hand gebraucht wird, erzählt Wildersinn. Und wenn es sich mit seinen Arbeitszeiten vereinbaren lässt, spielt Joseph Eilo donnerstagabends mit Begeisterung Tischtennis in einer Altersgruppe. "Alle sind sehr nett hier", schildert der Familienvater seinen Eindruck.

Ausgesprochen wohl in Wintersdorf fühlt sich auch Grasia Homsi, die sich vor allem um den Haushalt und die Kinder kümmert. Die 42-jährige Mutter, die mit ihrem Mann Joseph am 20. März Geburtstag hat, hat im "Grünen Baum" einen Mini-Job, hilft bei Bedarf im Hotel beim Zimmerservice und in der Küche meist bei der Zubereitung der Salate und lernt dabei Gerichte der deutschen Küche kennen. Das interessiert sie und macht ihr Spaß, das spürt man, wenn sie davon erzählt, denn Grasia Homsi, die ursprünglich aus Venezuela stammt, kocht für ihr Leben gern. An Rindsrouladen, die sie vorher nicht kannte, hat sie sich schon einmal getraut, teilt sie lächelnd mit. "Ich bekomme viele Anregungen in dem Gasthaus und habe dort sehr viel gelernt", merkt sie dankbar an. Dass sich durch ihre Tätigkeit auch ihre Sprachkenntnisse verbessert haben, ist ein weiterer positiver Nebeneffekt. Was sie am heutigen Heiligabend auftischen wird, wusste sie zum Zeitpunkt des Gesprächs zwar noch nicht. "Es gibt aber auf jeden Fall etwas Leckeres", meint sie schmunzelnd.

Bescherung nach dem Kirchengang

Apropos Weihnachten: Das feiert die syrische Familie genauso wie viele andere Christen auch. Erst kommt der Kirchgang, dann die Bescherung, dann das gemeinsame Essen. Die kleine Raquel hat vorab einen Wunschzettel ans Christkind geschrieben - sie wünscht sich zwei spezielle Puppen, rückt sie nach mehrmaligem Ermuntern schüchtern mit der Sprache heraus.

Im Wohnzimmer erstrahlt bereits seit Wochen ein Tannenbaum in buntem Lichterglanz und sorgt für ein stimmungsvolles Ambiente in der Wohnung, in der noch etwas ins Auge sticht: In Schränken und auf Tischen sind viele Figuren aus Holz oder Porzellan ausgestellt, darunter etliche weihnachtliche. Die Sammlung kündet von der großen Leidenschaft der Hausherrin: Grasia Homsi liebt derlei Utensilien, nach denen sie auf Flohmärkten Ausschau hält.

Am Heiligabend wird auch die fünfköpfige Familie von Joseph Eilos Schwester zum Abendessen erwartet, die im Plittersdorfer Pfarrhaus untergekommen ist, nachdem sie monatelang in einer Turnhalle in Schwäbisch Hall lebte. Das Essen geht dann erfahrungsgemäß sehr lange. "Sie schlafen in der Nacht alle hier", sagt Grasia Homsi - das ist völlig unkompliziert - "wir haben genug Matratzen."

Joseph Eilo ist heilfroh, dass sich seine gesamte Familie in Schweden oder Deutschland in Sicherheit befindet, ein Bruder lebt in Linkenheim. Um Angehörige sorgt sich indes noch Grasia Homsi. Ihre Schwester und deren Familie sind noch in Aleppo, berichtet sie mit traurigem Blick. Es gibt zwar telefonischen Kontakt, die Nachrichten über die lang umkämpfte Stadt, die jetzt in der Hand des Assad-Regimes ist, verfolgte das Ehepaar im Fernsehen stets im Wechselbad der Gefühle zwischen Hoffen und Bangen.

Eilo und Homsi wollen nicht mehr zurück in ihr Land: Zu groß ist die Angst, als Christen in Syrien zu leben.

Joseph Eilo gefällt es im Ried: Es ist besser in einem kleinen Dorf zu wohnen, in dem sich viele kennen, als in der Anonymität einer größeren Stadt, meint er: "Die Integration funktioniert hier schneller. Und ich weiß immer, mit wem sich meine Kinder treffen", kann er dem Landleben nur Vorteile abgewinnen. Allerdings weiß der 43-Jährige auch: "Es reicht nicht, wenn nur die anderen auf einen zukommen. Man muss auch selbst etwas tun und auf die Menschen zugehen."

"Ich sage jeden Tag: Danke, Deutschland"

Nur verständnislos den Kopf schütteln kann das Ehepaar indes über Geflüchtete, die hier Asyl genießen und durch Delikte auffällig werden. "Diejenigen, die hierher kommen, sollten Respekt haben und dankbar sein. Sie wurden aufgenommen", sagt Joseph Eilo und fügt mit Blick auf sein eigenes Schicksal an: "Ich sage jeden Tag: Danke, Deutschland."

Die Familie hat den Status als anerkannte Asylberechtigte für zunächst drei Jahre. Danach wird neu entschieden. Joseph Eilo ist hoffnungsvoll. Er hofft auch inständig, dass sein Arbeitsvertrag im nächsten Jahr verlängert wird.

Und was wünschen sich die Beiden zu Weihnachten? "Frieden für Syrien", sagt das Ehepaar ganz spontan. Und für sich selbst? "Gesundheit".