Vor dem Taufwasser muss erst Schweiß fließen

Von Sebastian Linkenheil Rastatt - Wenn Punkt 19 Uhr die Glocken der Rastatter Johanneskirche den Freitagabend einläuten, halten rund 20 Männer und wenige Frauen und Mädchen im Gemeindesaal inne und beten zusammen das Vaterunser - auf Deutsch. Das ist nicht selbstverständlich, denn die Muttersprache der meisten am Tisch ist Persisch, und aufgewachsen sind fast alle mit einer anderen Religion: dem Islam. Wie vielerorts in Deutschland verzeichnen die Kirchen in der Region wachsendes Interesse von Menschen, die als Flüchtlinge gekommen sind, am christlichen Glauben. Viele wollen sogar getauft werden oder sind es bereits. Am vierten Adventssonntag hat Pfarrer Wenz Wacker in der evangelischen Johanneskirche Flüchtlinge getauft, am zweiten Weihnachtsfeiertag kommen weitere an die Reihe, übers Jahr waren es schon 14 Erwachsene und sechs Kinder. Doch vor dem Taufwasser muss erst einmal Schweiß fließen. Denn es ist nicht gerade wenig, was die Taufinteressenten leisten sollen. Zwölf Themenmodule müssen sie im Kurs absolvieren, außerdem das Glaubensbekenntnis, den Psalm 23 und das Vaterunser auf Deutsch aufsagen können. Da käme wohl mancher alteingesessene Christenmensch, der die Kirche nur an Heiligabend mal von innen sieht, gehörig ins Straucheln. Und wer hat je in seinem Leben ein ganzes Evangelium von vorn bis hinten durchgelesen und über den Inhalt diskutiert? Die insgesamt etwa 30 Teilnehmer am Taufkurs der Johannesgemeinde jedenfalls haben sich die Frohe Botschaft nach Markus vorgenommen. Auf Deutsch lesen sie noch holprig, aber viele haben auch das Neue Testament auf Persisch aufgeschlagen. Das sieht für Deutsche fast so aus, als sei eine Ameise mit Tinte an den Füßen übers Papier gelaufen. Die Männer und Frauen kommen aus allen Rastatter Flüchtlingsunterkünften, Gäste aus dem Umland stoßen bisweilen dazu, manche bringen Kinder mit, auch Babys. Zum Großteil stammen sie aus dem Iran, einige aus Afghanistan. In beiden Ländern wird Persisch gesprochen, was die Verständigung ein bisschen leichter macht. Denn obwohl die meisten nach gut einem Jahr in Deutschland schon vieles verstehen, ist doch noch ein Übersetzer notwendig. Gottseidank hat sich ein Teilnehmer als echtes Sprachtalent entpuppt. Bei ihm laufen nun die Kommunikationsfäden zusammen. Es gibt viele Fragen, und es wird eifrig über Glaubensdinge diskutiert, zuletzt zum Beispiel darüber, warum die Christen Dinge wie Schweinefleisch essen dürfen, das im Islam verboten ist. Aber auch Alltagsfragen und Regeln für das Zusammenleben in Deutschland kommen auf den Tisch. Zum Teil hatten die iranischen Taufbewerber schon in ihrer alten Heimat Kontakt zum Christentum. In der islamischen Republik wird zwar eine kleine Minderheit vor allem armenischer Christen geduldet, sie dürfen aber nicht missionieren. Für den Abfall vom islamischen Glauben droht Muslimen im Iran die Todesstrafe. Ein junger Mann weiß etwa von Verhaftungen, und dass die Gefangenen dann im Gefängnis gestorben sind. Die christlichen Gruppen träfen sich heimlich in Privatwohnungen. Zur Taufe reisen manche in die Türkei. Bibeln kursieren, Texte werden per E-Mail verschickt. Wenn christliche Inhalte auf dem Computer vom Falschen entdeckt werden, könne das sehr üble Folgen haben. Aber auch in den Flüchtlingsunterkünften hier sind die Neuchristen nicht bei jedermann gern gesehen. Zumindest mit vereinzelten Anfeindungen sei zu rechnen, obwohl die Heimleitungen laut Wacker sehr darauf achten, dass es nicht zu Eskalationen kommt. Ein Paar berichtet, dass einige muslimische Kinder nicht mehr mit ihrer Tochter spielen dürften. Die Angehörigen im Iran oder anderen islamischen Ländern könnten unter dem Glaubenswechsel ihrer Verwandten ebenfalls zu leiden haben. Deshalb werden in diesem Beitrag keine Namen genannt, obwohl ein Teilnehmer des Kurses sogar ausdrücklich darum gebeten hat. Die Flüchtlinge berichten ferner, dass die Religion nicht der einzige Grund für Spannungen in den Unterkünften ist: Einander fremde Menschen leben viele Monate auf engstem Raum zusammen, und die politischen oder militärischen Konflikte der Herkunftsregion spielen für manche auch im Heim noch eine Rolle. "Dafür geht es noch vergleichsweise friedlich zu", sagt Wacker. Die Neuchristen nehmen für ihren Glaubenswechsel also einiges in Kauf. Auch den Verdacht, sie wollten nur ihre Bleibechancen in Deutschland verbessern. "Das ist natürlich besonders bitter für die, denen es mit ihrem Glauben wirklich ernst ist", sagt Pfarrer Wacker, der zugibt, dass er natürlich niemandem ins Herz schauen kann. Auch nicht deutschen Eltern, die ihren Säugling zur Taufe anmelden. Auf Herz und Nieren prüfen will allerdings das Bundesamt für Migration die Asylbewerber. Das hat Wacker festgestellt, als er einmal eine Familie zur Anhörung begleitet hat. Der Pfarrer gibt jedem ein individuelles Schreiben mit, worin er die Bemühungen der Täuflinge um den christlichen Glauben bezeugt. "Wenn die Fragen zum Christentum zu kompliziert werden, dann solltet Ihr sagen, dass Ihr Euren Glauben noch lernt", rät er denen, deren Termin beim Bundesamt noch bevorsteht. Den Kirchgängern der Gemeinde dürfte der Zuwachs an den neuen Gesichtern im Gottesdienst auffallen. Und daran, dass das Evangelium nun auch auf Persisch gelesen wird. Viele haben schon mit den neuen Gemeindegliedern gesprochen, etwa beim Kirchcafé. "Zu Massenaustritten ist es bei uns jedenfalls noch nicht gekommen", ist der Pfarrer froh über die Offenheit, denn den Neuen sei es wichtig, sich zur Gemeinschaft zugehörig fühlen zu dürfen. Das zeigt sich sicher auch heute Abend, wenn nach dem Gottesdienst noch Weihnachten gefeiert wird.

