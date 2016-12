Messerattacke und Jagdszenen bei der Schloss-Galerie

(dm/rap) - Aufregung in der und um die Schloss-Galerie in der Rastatter Innenstadt gestern Nachmittag: Nach einer Auseinandersetzung, die dort gegen 13.45 Uhr ihren Anfang genommen hatte, liegt ein Beteiligter mit einer Stichverletzung im Krankenhaus. Vorausgegangen waren offenbar Bedrohungen und Jagdszenen, die vom Untergeschoss des Einkaufszentrums bis in die Kapellenstraße führten.

Das Polizeiaufgebot war groß: Nachdem mehrere Anrufe eingegangen waren, konnten die nach und nach eintreffenden Polizisten vier mutmaßliche Beteiligte vorläufig festnehmen; es handelt sich dabei um vier junge Männer. Eine Person wurde mit einer Stichverletzung - nach BT-Informationen am Bein - zunächst in einem Rettungswagen behandelt und dann ins Krankenhaus gebracht. Bei einem Beteiligten stellten die Beamten ein Messer sicher. Zu den Hintergründen liegen noch keine detaillierten Erkenntnisse vor, die einzelne Tatbeteiligung der Festgenommenen stehe noch nicht fest, hieß es am Nachmittag. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Wie viele Personen insgesamt an der Auseinandersetzung beteiligt oder davon betroffen waren, könne noch nicht abschließend bewertet werden. Den Ermittlern liegen inzwischen erste Erkenntnisse vor, dass es zwischen den Personen bereits in zurückliegender Zeit zu Streitereien und Auseinandersetzungen gekommen war.

Nach Zeugenberichten begann die Auseinandersetzung im Untergeschoss der Schloss-Galerie. Eine vier- bis fünfköpfige Gruppe habe einen Jugendlichen angegriffen. Dieser sei daraufhin in ein Ladengeschäft gegangen und habe sich dort ein "größeres Küchenmesser" geschnappt. Mit diesem sei er dann auf die Gruppe losgegangen, "um sich zu verteidigen". Dabei wurde einer aus der Gruppe verletzt. In der Folge flüchteten die jungen Männer durch die Schloss-Galerie zum Ausgang Bahnhofstraße. In einem benachbarten Friseurgeschäft im Walz-Gebäude suchte schließlich einer von ihnen Unterschlupf. Der Verfolger sei ihm hinterhergerannt und habe die Glastür des Geschäfts eingeschlagen. Berichten zufolge rannte die Gruppe Richtung Parkhaus/Pagodenburg weiter. Ein Zeuge sagte, die Auseinandersetzung habe einen persönlichen Bezug. Bereits in der Vergangenheit habe es "Stress zwischen denen" gegeben.

Die Tat fand zu einer Zeit statt, in der das Einkaufszentrum "brechend" voll war - mitten im Weihnachtsgeschäft. Der Betrieb konnte indes weitergehen; die stark vertretenen Polizeikräfte hatten die Lage vor Ort rund eine Stunde nach dem Vorfall beruhigt.