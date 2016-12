Besonderes Weihnachtsgeschenk

"Blut kann nicht künstlich hergestellt werden und ist nur über wenige Tage lagerbar", berichtet Kreisbereitschaftsleiter Hans-Joachim Brüssow. Er freut sich deshalb besonders, dass seit 2009 jedes Jahr rund ein Dutzend ehrenamtlicher Helfer bereit ist, am zweiten Weihnachtstag mitzuarbeiten und für einen reibungslosen Ablauf der Spende zu sorgen. So organisieren Mitglieder des Rastatter Ortsverbands unter anderem den Check-in und betreuen die Spender vor, während und nach der Blutspende. Viele Spender nutzten die Zeit, um sich gemütlich zu unterhalten und sich nach Abgabe von einem halben Liter Blut wieder zu stärken.

Am Nachmittag konnten sich die Verantwortlichen über eine gute Resonanz auf die Weihnachts-Spendenaktion freuen. 95 Spender, davon sieben Erstspender, waren laut Brüssow gekommen und machten denen, die die Blutkonserven dringend benötigen, ein besonderes Weihnachtsgeschenk. Denn egal ob Krebspatient, Unfallopfer oder bei einer Herztransplantation: Ohne Blutspenden ist eine Therapie oder eine Operation oft nicht möglich, berichtet der Bereichsleiter Blutspende beim DRK-Blutspendedienst für Baden-Württemberg und Hessen, Harald Klüter. Eine "sehr gute Zahl", blickt Brüssow auf die 95 Spender - zumal es ein Feiertag sei und die Menschen dann oft andere Pläne hätten.

Um den Bedarf an Blutkonserven zu decken, werden in den kommenden Tagen zahlreiche Blutspendetermine in der Region durchgeführt: am heutigen Dienstag, 27. Dezember, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Schule in Rheinmünster-Stollhofen, morgen, 28. Dezember, von 15 bis 19.30 Uhr in der Altrheinhalle in Plittersdorf und am Freitag, 30. Dezember, zur gleichen Zeit in der Mehrzweckhalle in Ötigheim. In Rastatt sind Blutspender zum ersten regulären Termin im Jahr 2017 am Mittwoch, 11. Januar, von 14 bis 19 Uhr wieder ins DRK-Haus in der Eschenstraße eingeladen.