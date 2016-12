Hunderte Besucher kommen zu letztem Marktabend

Offenburg / Rastatt / Baden-Baden

Erhöhte Polizeipräsenz Offenburg/Rastatt/Baden-Baden (red) - Nach dem Terroranschlag in Berlin will die Polizei ihre Präsenz auf den Weihnachtsmärkten in der Region erhöhen. Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, gebe es derzeit im gesamten Land keine konkreten Gefährdungshinweise (Foto: av). » Weitersagen (red) - Nach dem Terroranschlag in Berlin will die Polizei ihre Präsenz auf den Weihnachtsmärkten in der Region erhöhen. Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, gebe es derzeit im gesamten Land keine konkreten Gefährdungshinweise (Foto: av). » - Mehr

Steinbach

Weihnachtsmarkt in Steinbach Steinbach (cn) - Kalte Außentemperaturen und strahlender Sonnenschein: Der Steinbacher Weihnachtsmarkt (Foto: cn) neben dem Bürgergarten lockte am Samstag viele Besucher an. Zu dem Angebot gehören Glühweinaroma und Bratwurstduft und verschiedene Buden von Beginn an dazu. » Weitersagen (cn) - Kalte Außentemperaturen und strahlender Sonnenschein: Der Steinbacher Weihnachtsmarkt (Foto: cn) neben dem Bürgergarten lockte am Samstag viele Besucher an. Zu dem Angebot gehören Glühweinaroma und Bratwurstduft und verschiedene Buden von Beginn an dazu. » - Mehr

Bühlertal

Badischer Spaßvogel Bühlertal (eh) - Im Bühlertäler Gewölbekeller babbelte, schwätzte und sang Helmut Dold, alias De Hämme aus Kuhbach, munter drauf los und unterhielt das Publikum auf höchst amüsante Weise. Der Schuttertäler stellte das Wesen des Badeners in allen Facetten vor (Foto: eh). » Weitersagen l (eh) - Im Bühlertäler Gewölbekeller babbelte, schwätzte und sang Helmut Dold, alias De Hämme aus Kuhbach, munter drauf los und unterhielt das Publikum auf höchst amüsante Weise. Der Schuttertäler stellte das Wesen des Badeners in allen Facetten vor (Foto: eh). » - Mehr