Schöne Tänze und märchenhafte Romantik Von Dagmar Uebel Rastatt - So ein Prinz hat es auch nicht immer leicht. Nicht einmal in einem Märchen von Peter Tschaikowsky, wie es am Samstag bei der festlichen Gala des Klassischen Moskauer Balletts auf die Bühne der Badner Halle zu erleben war. Seine märchenhafte Mutter mahnt ihren Sohn Siegfried an seine Pflichten als künftiger Regent, insbesondere soll er sich endlich für eine Frau entscheiden. Stattdessen möchte er lieber zusammen mit seinen Freunden auf die Jagd gehen. Dabei wird er zu mitternächtlicher Stunde beim Anblick vorbeiziehender weißer Schwäne vom schönsten unter ihnen geradezu verzaubert. Gerade noch rechtzeitig vor dem Abschuss erfährt der Prinz, dass es sich dabei um eine echte verwunschene Schwanen-Prinzessin Odette handelt, die nur durch treue Liebe erlösbar ist. Und er ist sofort hin und weg. Doch wie es sich für ein Märchen gehört, ist das Böse in Gestalt des Zauberers Rotbart, als Eule sichtbar, auch nicht untätig. Er führt dem Prinzen am folgenden Tag seine Begleiterin Odile zu, die, der Schwanenprinzessin bis aufs Haar gleichend, lediglich schwarz gekleidet ist. Der Prinz fällt auf den Trauerschwan herein und schwört diesem ewige Treue. Am Ende umtanzen große und kleine Schwäne traurig das eigentliche Paar. Tschaikowsky erhielt für dieses Ballett einen Auftrag des Kaiserlichen Theaters Moskau. Zunächst ein Misserfolg, erst Jahre später erfolgreich, gehört es heute zu den meist aufgeführten Balletten. Ebenso wie "Der Nussknacker" und "Dornröschen" sind es Kompositionen, die nicht mehr aus der Musikgeschichte wegzudenken sind. Am Samstag waren es die Tänzerinnen und Tänzer des Klassischen Moskauer Balletts unter Leitung von Anna Iwanowa, die mit ihrer festlichen Ballett-Gala das Publikum in der Badner Halle noch ein bisschen mit weihnachtlicher, märchenhafter Romantik verwöhnten. Dass kein ganzes Orchester dazu live vor Ort war, also die Musik eingespielt wurde, tat dem Interesse und der Begeisterung der Rastatter keinen Abbruch, waren es doch Titel, die kaum jemandem im Zuschauerraum unvertraut waren. Kein Wunder also, dass nur wenige Stühle des großen Saals unbesetzt blieben. Ein bisschen Überraschung jedoch, als es sich etwa beim "Adagio der Prinzessin Aurora und vier Kavalieren", des getanzten "Pas de deux des Blauen Vogels und der Prinzessin Florine" um Teile aus dem Märchen "Dornröschen" handelte. Genauso, dass der Gestiefelte Kater mit der Weißen Katze, und in dieser Märchenfassung sogar Rotkäppchen mit dem Wolf und Cinderella mit ihrem Prinzen tanzten. Die Handlung beruht in weiten Teilen auf dem Märchen "La belle au bois dormant" von Charles Perrault aus dem Jahr 1696, dessen Handlung sich von der in Deutschland bekannten Version der Brüder Grimm unterscheidet. Eine schöne Ballettvorführung zu einer wunderbaren Musik von Tschaikowsky: Die Solo-Parts von Primaballerinen und Solotänzern waren sehr gut, der Rest des Ensembles diesen zwar untergeordnet, aber doch dem Gesamteindruck zuträglich. Die Bühne der Badner Halle erschien bei Vollbesetzung fast ein bisschen zu klein, das Bühnenbild war sparsam gehalten und dennoch optisch recht ansprechend. Immer wieder einen Hingucker stellten die schönen und fantasievollen Kostüme der Tänzerinnen und Tänzer dar. Dass der erste Teil des Ballettabends ("Schwanensee") um einiges besser als die zweite Hälfte war, lag nicht am tänzerischen Können oder Einsatz der Ensemblemitglieder. Ein roter Faden und eine schlüssige und zugleich verbindende tänzerische Inszenierung hätten verhindern können, dass die wunderbaren und vielfältigen Tanzepisoden ("Chinesischer Tanz", "Spanischer Tanz", "Russischer Tanz", Französischer Tanz" aus "Nussknacker und der Mausekönig", sowie aus "Schwanensee" und "Dornröschen") bis zum "Schlusswalzer und Apotheose" nicht wie ein Flickenteppich aufeinander gefolgt wären.

