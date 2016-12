Wunderschönes "Danke"-Konzert

Rastatt - So ein Weihnachtskonzert gibt es wirklich nicht alle Tage. Schon eine Stunde vor Konzertbeginn war die Rastatter Kirche St. Alexander voll mit Zuhörern besetzt - angezogen von einem Konzert mit Musikergrößen wie "The Moonlights", Starsaxofonist Pete Tex und der Sängerin Sandie Wollasch.

Nicht wenige Besucher mussten stehen. Entsprechend groß war der Frust bei den Menschen vor der Kirche, die keinen Einlass mehr fanden. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als vor dem Kirchenportal auszuharren, um zumindest durch die geöffnete Tür den Klängen lauschen zu können.

Auch den Musikern bot sich aus dem Chor heraus ein imposantes Bild. Auf Menschen in Erwartung einer wunderschönen Musikveranstaltung. Sie sollten nicht enttäuscht werden. Dem Schlusslied "Silent Night - Stille Nacht", folgte am Konzertende rauschender Applaus.

Auf die Beine gestellt wurde das große "Danke"-Konzert zu Weihnachten von dem Wintersdorfer Kommunalpolitiker und Vizepräsidenten des Mittelbadischen Blasmusikverbands Alfons Ruf. Auch, um seiner Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen, nach schwerer Krankheit wieder genesen zu sein (wir berichteten). Diesen Dank thematisierte Ruf in seinen Zwischentexten. Doch auch Witziges, Nachdenkliches, Hoffnungsvolles und Heiteres, wie "Pfarrers Katz" oder "Der Weihnachtsstorch" und wie dieser seinen Platz an der Krippe fand, hatte Ruf für den Konzertabend vorbereitet. "Danke" sagte auch Hausherr Pfarrer Ralf Dickerhof. Die Spenden kommen dem Kirchenbauverein St. Alexander zugute.

Es war ein musikalischer Superlativ mit korrespondierenden Instrumenten und Stimmen, den die Protagonisten mit ihrer Musik dem Konzertpublikum, eingerahmt vom Lichterglanz der Christbäume, unterbreiteten. "Mary's Boychild" war ein angemessener Beitrag und gelungener Einstieg dafür. Weitere Akzente setzte die mittelbadische Kultband mit Titeln wie "My sweet Lord" oder "Morning in my Life", eine zart schmelzende Weise, die 1967 die Bee Gees für das israelische Gesangsduo Abi und Esther Ofraim schrieben. Ein Klassiker der Popmusik ist "Imagine", geschrieben von John Lennon. Das Lied ist gegenwärtig aktueller als je zuvor. Denn in seinem Liedtext verleiht der Autor seiner Vision von einer freien und friedlichen Gesellschaft Ausdruck. Die Liedintonation zählte zu den Höhepunkten des Konzerts. Gänsehausmomente hielten "The Moonlights" mit einem voller Inbrunst präsentierten "Ave Maria no morro" für ein andächtig lauschendes Publikum bereit.

Ebenfalls für die gute Sache unterwegs war im Konzertverlauf der über Rastatt hinaus bekannte Saxofonist Pete Tex. Sein Saxofonspiel ist brillant zu nennen. Glanz verlieh der Künstler, begleitet am Keyboard von Steffen Müller, mit seinem Spiel Stücken wie den Volksweisen "Es wird scho glei dumpa", wie auch dem Tangostück von Astor Piazzola "Oblivion". Mühelos wob er an Klangteppichen von unglaublicher Schönheit, faszinierte sein Publikum mit "Gabriels Oboe" und "What a wonderful World".

Gemeinsam für die gute Sache engagierte sich auch Sängerin Sandie Wollasch. Mit ihrem klaren und feinnervigen Gesang als Solokünstlerin ebenso wie im Duett mit Pit Kurz oder Dieter Wolf ("Oh holy Night" oder "Stay") eroberte auch sie im Handumdrehen die Herzen des Publikums.