Stummen Zeitzeugen auf der Spur Von Christian Rapp Rastatt - Fünf Architekturstudenten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) ziehen, bewaffnet mit Fotoapparat, Stift und Block, durch die Räume des altehrwürdigen Rossi-Hauses in der Herrenstraße - immer auf der Suche nach baugeschichtlichen Zeitzeugen der vergangenen 300 Jahre. Im Rahmen einer Lehrveranstaltung des Studiengangs Altbauinstandsetzung hatte die kleine Gruppe Gelegenheit, das historische Gebäude insgesamt zwei Wochen genauer unter die Lupe zu nehmen. Jedes Fenster wird fotografiert, jeder noch so kleine Riss in der Wand notiert und jeder Nagel auf das verwendete Material geprüft. "Die Teilnehmer schauen sich jeden Quadratzentimeter ganz genau an", erklärt Anette Busse, Studiengangsreferentin und Projektleiterin. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl untersuchten die Studenten vorwiegend den Gebäudeteil bis zum Übergang zum ehemaligen Wirtschaftsgebäude in der Fortunatstraße. In zwei Präsenzwochen (im November und im Dezember) schauten die Studierenden hinter die Fassade des Rossi-Hauses, um die verschiedenen Epochen, die ihre Spuren und Veränderungen im Haus hinterlassen haben, zu ergründen und zu analysieren. Die Ergebnisse - der momentane Ist-Zustand des Gebäudes - fassen die Masterstudenten zunächst in einem Raumbuch zusammen, das der Stadt Rastatt am Ende übergeben wird. Darin dokumentieren die Mitwirkenden Maßnahmen für jeden Raum. "Welche Decke ist noch gut erhalten und kann drinbleiben oder welcher Boden ist zu restaurieren?", nennt Busse mögliche Beispiele. "Wir haben einen tollen Zeitpunkt erwischt", freut sie sich über die momentan stattfindenden Umbaumaßnahmen. Da das Gebäude saniert wird und große Teile der Grundstruktur derzeit frei liegen, können die Studenten ihre Baubeobachtungen "zerstörungsfrei durchführen", ohne etwa Tapeten abzuziehen oder Löcher in die Wand bohren zu müssen, erklärt die Studiengangsreferentin. Nicht immer erhalte man so "ausgezeichnete Objekte", an denen die Studierenden praktische Erfahrungen sammeln können. Neben der Arbeit am Gebäude durchforsteten sie im Archiv der Stadt auch Schriftstücke über das um 1700 erbaute Haus, um die Hintergründe und die Geschichte des Anwesens greifen zu können. Das Arbeiten am Objekt sei besonders wichtig, da die Thematik Altbauinstandsetzung im Grundstudium nur gestreift werde, so Busse. "Daher sind wir der Stadt Rastatt sehr dankbar, dass wir unser Studienprojekt hier abhalten können und auch so gut unterstützt werden." Im zweiten Schritt erstellen die Studenten, die für diesen Studiengang über mindestens zwei Jahre Berufserfahrung verfügen müssen, einen Baualtersplan. Dabei versuchen sie die Bauteile relativ genau zu datieren und den jeweiligen Epochen zuzuordnen. "Handgeschmiedete Nägel etwa deuten auf eine Epoche vor der industriellen Revolution hin", erklärt einer der Studenten. Ihn habe besonders die Dachstruktur des Rossi-Hauses beeindruckt. Eine Kommilitonin aus Griechenland pflichtet ihm bei, "besonders die verschiedenen Stile und Arten der Dachkonstruktion". Nur die Kälte habe ihr und den anderen zu schaffen gemacht. Vor allem beim zweiten Besuch im Dezember sei es "zum Teil sehr frisch gewesen". Kein Wunder, schließlich waren die Studenten von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr abends im Haus zu Gange. Eine Gruppe nahm den Keller und das Erdgeschoss unter die Lupe, die andere das Obergeschoss sowie das Dach. Abends wurde schließlich über die jeweiligen Beobachtungen diskutiert. "Auch der abendliche Austausch war interessant und lehrreich", meint einer der Studenten. Man habe seine eigene Sichtweise durch neu gewonnene Erkenntnisse überdacht und gegebenenfalls infrage gestellt. "Jeden Tag haben wir weitere Details erkannt, die sich wie ein Puzzle in die Geschichte des Hauses zusammenfügten" erklärt eine Studentin, bevor sie, ausgestaltet mit Block und Stift, in den Keller verschwindet, um weitere stumme Zeitzeugen an die Oberfläche zu befördern.

