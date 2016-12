Bildende Kunst rückt ins Rampenlicht

Von Manuela Behrendt Ötigheim - Im Telldorf ist die bildende Kunst auf dem Vormarsch. Aus zwei Treffs der gestalterisch Aktiven erwuchs ein beachtlicher Künstlerkreis, in dessen Mitte sich ein Flämmchen zum Lodern bereithält. Im Ötigheimer Rathaus ziehen bereits zwei Gemälde die Blicke auf sich. Brigitte Forcher und Günter Gerstenberg schufen in Collagemanier Darstellungen von Etjer Wahrzeichen. "Innerhalb des Künstlerkreises gibt es zahllose Ideen, um den Kreativen in Ötigheim Öffentlichkeit zu bieten", sagt Forcher. Kleine Einzelausstellungen im Rathaus? Gruppenschauen im Gemeindehaus "Alte Schule" im Frühjahr sowie in der Mehrzweckhalle zur Flankierung des Dorffests im Herbst? "Möglichkeiten bietet der Tellplatz im Theatersommer, wenn dort geeignete Ausstellungsfläche besteht", meint Gerstenberg, den der Künstlertreff zu seinen Ötigheimer Impressionen animierte. Seit den Kindertagen in Gengenbach malt er, folgte den Fußstapfen seines Vaters. Der Senior legte sich auf exakte Arbeiten à la Carl Spitzweg fest. Der im Jahr 1953 geborene Junior ist mit Öl und Acryl in vielen Stilarten der gegenständlichen Kunst unterwegs. Gerstenbergs Motive reichen von Stillleben über Landschaften bis zu Porträts. Zudem entstehen aus Speckstein Skulpturen von weiblichen Formen. Der ehemalige Logistikbereichsleiter eines Rastatter Discounters ist seit 2014 im Ruhestand. Davor "entstanden in einer Woche drei Bilder, weil ich sehr schnell male, aber dann über ein halbes Jahr lang keines". Seit 1990 lebt Gerstenberg im Telldorf. Betritt man das Heim der Familie, ist das Hobby des Hausherrn unverkennbar. Auch Brigitte Forcher ziert Zimmer und Flure ihres Domizils mit eigenen Gemälden. Beide Künstler beziffern ihr aktuelles Gesamtschaffen auf mehr als 100 Werke. "Meine Frau dekoriert die Bilder passend zur Jahreszeit um", sagt Gerstenberg. "Wenn mir eine Malerei nicht mehr gefällt, überpinsele ich sie einfach", erklärt Forcher. Über das Aufblühen der bildenden Kunst im Telldorf sagt Gerstenberg: "Als Ruheständler kommt mir der Ötigheimer Künstlertreff sehr gelegen, mich einzubringen." Forcher meint: "Ötigheim ist von jeher ein Künstlerdorf; es ist richtig, dass gestalterische Arbeiten ins Rampenlicht rücken." Bei ihr entstehen vom Porträt bis zur Landschaft "mehrere Dinge gleichzeitig". Ihren Wohnsitz in Ötigheim hat Forcher seit 2004. Aufgewachsen ist sie in Baden-Baden, malt, seitdem sie denken kann, denn in der Klosterschule "Zum Heiligen Grab" hatte sie eine "Super-Zeichenlehrerin". Forchers Mutter war Schneiderin von Beruf, malte Porträts und "faszinierte mich mit ihren Zeichnungen". Es war der Traum der 1944 geborenen Tochter, Grafik und Design zu studieren, doch "damals war ein solcher Plan schwer zu realisieren". Forcher fand ihre berufliche Mitte im internationalen Marketing und Verkauf eines Kosmetikkonzerns in der Bäderstadt. "Als ich in Rente ging, legte ich mit der Kunst so richtig los". Forchers Acrylgemälde tendieren zum Impressionismus, auch Abstraktionen liegen ihr. "Ich kann alle Stile malen, wenn mir danach ist". Aktuell experimentiert sie mit Spachtel- und Strukturtechniken. Einen Überblick über bildende Kunst im Telldorf gibt das jüngst erschienene Buch "Impressionen Ötigheimer Künstler". Es ist für zwölf Euro im Rathaus erhältlich.

