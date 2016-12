Parkplatz soll hinter Schranke

(dm) - Der Ärger um die Parksituation rund um das Asia-Restaurant "Gourmet Lin" an der Rauentaler Straße in Rastatt verstärkt sich. Wie berichtet, waren in der Vergangenheit mehrfach Autos von Restaurantkunden abgeschleppt worden, weil diese zu Geschäftszeiten auf dem benachbarten Kundenparkplatz des Tierbedarfsgeschäfts "Fressnapf" standen. Nachdem nun Unbekannte über die Weihnachtsfeiertage die entsprechenden zwei Hinweisschilder an der Einfahrt zum "Fressnapf"-Areal zerstört haben, kündigt Inhaber Armin Wöhrle an, dort "definitiv" eine Schranke zu errichten und diese nach 20 Uhr zu schließen.

Das bedeutet: Anders als bisher, stehen die dortigen 15 Parkplätze dann auch nach 20 Uhr nicht mehr zur Verfügung.

Wie berichtet, hatten Wöhrle beziehungsweise seine Mitarbeiter schon bis zu 15 Autos am Tag entfernen lassen. Das ärgert nicht nur den Geschäftsmann, der die Plätze für seine Kunden frei halten möchte, sondern auch manch Betroffenen, der das Verhalten für überzogen hält. Ob es ein "Abschlepp-Opfer" gewesen sein könnte, das die Schilder aus Wut zerstört und entsprechend Sachschaden verursacht hat, ist derzeit Spekulation. Jedenfalls sei nun die Polizei mit dem Fall beschäftigt, so Wöhrle, und die Überwachungsvideos würden ausgewertet.

Zudem hole der Betrieb nun Angebote zur Errichtung einer Schranke ein - die Schilder, so stellt der Geschäftsmann fest, "interessieren die Leute nicht". Wöhrle betont, dass sein Ärger nicht dem Betreiber des Mitte August eröffneten Restaurants gilt - dieser könne ja auch nichts dafür, wo die Kunden parken.

69 ordnungsgemäße Stellplätze gibt es laut Stadtverwaltung direkt bei "Gourmet Lin", insgesamt können dem Restaurantbetreiber zufolge 90 Autos dort abgestellt werden - einer Verwaltungsvorschrift zufolge hielt man dies für ausreichend, weil sich die erforderliche Parkplatzzahl nach der Fläche des Gastraums richtet, nicht nach dessen Restaurantplätzen. Im Fall des Asia-Restaurants sind dies fast 500.