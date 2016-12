Streicheleinheiten für die Seele

Von Christian Rapp Rastatt - Der erste Weg im Therapieraum des Martha-Jäger-Hauses führt Cleo zielstrebig zu Kurt-Herbert Tillhon. Kurz schnüffelt der Australian Shepard zur Begrüßung am Hosenbein, bevor er seinen Kopf auf Tillhons Oberschenkel legt und die ersten Streicheleinheiten genießt. Ein Lächeln huscht über das Gesicht des Seniors, als Cleo ein Leckerli aus seiner Hand frisst. Möglich macht diese Freundschaft der Hundebesuchsdienst des DRK-Ortsvereins Rastatt. Seit mittlerweile elf Jahren kommt eine kleine Gruppe Ehrenamtlicher am ersten Dienstag im Monat in das Rastatter Seniorenheim, um die Bewohner mit dem tierischen Besuch zu erfreuen. Kurt-Herbert Tillhon ist darüber sichtlich glücklich. Lautes Lachen wechselt sich mit innigen Schmuse-Attacken mit dem Fellknäuel ab. "Schau mal, wie er sich streicheln lässt", tippt Tillhon seiner Mitbewohnerin Gerda Haberkam auf die Schulter. Doch die ist gerade mit der Mischlingshündin Nele beschäftigt. "Du bist so eine süße Maus", sagt Haberkam zu Nele, die mit ihren schwarzen Knopfaugen die ältere Dame fokussiert, ja beinahe hypnotisiert, in der Hoffnung auf einen Apfelschnitz. "Ich freue mich immer über den Besuch. Dann kann man sie streicheln und ihnen beim Spielen zuschauen. Eigentlich ging es mir heute nicht so gut, aber für Cleo und Lissy bin ich extra aus dem Bett aufgestanden", erklärt eine ältere Dame. "Viele der Bewohner sehnen förmlich den Tag herbei, wenn die Hunde vorbeischauen", bekräftigt Angela Ledwina vom DRK-Rastatt und Organisatorin des Besuchsdienstes. "Die Begegnungen mit den Tieren tun gut und sorgen für Abwechslung im Alltag." Zudem seien unter den Senioren etliche dabei, die früher selbst ihr Leben lang Hunde hatten. Die Vierbeiner haben ein feines Gespür für die älteren Herrschaften, meint die Organisatorin. Gerade die dementen Bewohner seien im Umgang mit den Hunden etwas zurückhaltender. Die Freude ist freilich die gleiche wie bei Kurt-Herbert Tillhon. "Da ist Lissy", sagt eine demenzkranke Seniorin, als der kleine Havanese den Raum betritt. Ihre Augen leuchten. Die Mundwinkel gehen nach oben. Die Finger bewegen sich vor Aufregung. Angela Ledwina hebt Lissy hoch und setzt sie auf den Schoß der Dame. Manchmal, so scheint es, ist das Glück dieser Welt - zumindest für die Demenzkranke - vier Kilogramm schwer und total flauschig. Insgesamt tollen an diesem Nachmittag fünf Hunde zwischen den Heimbewohnern herum. Während Cleo auf der schier endlosen Jagd nach Leckerlis jeden Bewohner abklappert, ruht sich Lissy für einen kurzen Moment unter einem Rollator aus. "Wir waren aber auch schon zehn", sagt Annette Kolokotronis, die mit Cleo seit zwei Jahren die Senioren erfreut. "Weitere Verstärkung ist gern gesehen, da nicht alle Hundebesitzer immer Zeit haben", erklärt Angela Ledwina. Es tue auch ihr selbst gut, wenn sie sehe, dass man "mit einer Kleinigkeit" Freude bereiten könne, sagt Cleos Frauchen. Klaus-Peter Hoch ist mit Schäferhund Tyler heute zum ersten Mal dabei. "Ich habe von dem Angebot gehört und finde es eine tolle Sache", so Hoch. Der 13 Monate alte Rüde schaut zu Beginn des 45-minütigen Zusammentreffens noch etwas skeptisch in die Runde. Während Cleo, Lissy und Nele Apfelschnitze und Karottenstücke von den Senioren abstauben, beschnuppert Tyler erstmal seine Umgebung. "Obwohl sich die Hunde nur einmal im Monat sehen, gibt es keine Keilereien oder Futterneid", berichtet Angela Ledwina, die seit sieben Jahren für den Besuchsdienst zuständig ist. Währenddessen ist Doris Wingert-Zoller mit Pudel Nelly in den Wohnstuben unterwegs und besucht die bettlägerigen Bewohner, die nicht mehr aus eigener Kraft bei der lockeren Runde im Therapieraum dabei sein können. "Die Frauen und Männer freuen sich, wenn Nelly aufs Bett kommt und ganz eng bei ihnen liegt", sagt Doris Wingert-Zoller. Vor einiger Zeit habe ein Bewohner nach einem größeren Hund gefragt, da er sein ganzes Leben nur große Hunde gehabt habe. "Das nächste Mal haben wir ihm den Wunsch erfüllt. Der Mann strahlte über das ganze Gesicht und verdrückte vor Glück die eine oder andere Träne". In den vergangenen elf Jahren haben Angela Ledwina und die anderen Frauchen und Herrchen allerhand lustige und bewegende, aber auch traurige Momente erlebt: "Wir hatten eine Bewohnerin, die ihre Arme nicht mehr bewegen konnte. Als wir ihr einen Hund auf den Schoß setzten und die Arme auf das Tier legten, bewegten sich die Finger, und sie versuchte ihn zu streicheln." Bei einem anderen Besuch war ein Hund plötzlich ganz ängstlich und fing an zu zittern, als er zu einer Seniorin sollte, erinnert sich Angela Ledwina. Bei den Treffen davor sei der Hund sehr zutraulich gewesen. "Wir spürten, dass etwas nicht stimmte, aber wir wussten einfach nicht was. Am nächsten Tag erhielten wir die Nachricht, dass die Frau verstorben ist", erzählt sie mit trauriger Stimme. Der Vierbeiner habe wohl gemerkt, dass das Leben der Frau zu Ende gehe. Die Zeit vergeht an diesem Dienstag wie im Flug. Der tierisch-menschliche Austausch ist fast vorbei. "Mach's gut, Cleo. Bis nächstes Mal!", ruft Kurt-Herbert Tillhon dem Australian Shepard zu. Cleo schwänzelt zum Abschied, der Senior winkt ihr nach. Seine Augen funkeln - die Vorfreude auf das nächste Treffen hat soeben begonnen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Streicheleinheiten für die Seele Rastatt (rap) - Einmal im Monat freuen sich die Bewohner des Martha-Jäger-Hauses auf tierischen Besuch. Dann kommt eine kleine Gruppe des DRK-Ortsvereins Rastatt mit ihren Hunden vorbei. Was folgt, ist eine Stunde voller Streicheleinheiten, Leckerlis und Nähe (Foto: Rapp). » Weitersagen (rap) - Einmal im Monat freuen sich die Bewohner des Martha-Jäger-Hauses auf tierischen Besuch. Dann kommt eine kleine Gruppe des DRK-Ortsvereins Rastatt mit ihren Hunden vorbei. Was folgt, ist eine Stunde voller Streicheleinheiten, Leckerlis und Nähe (Foto: Rapp). » - Mehr