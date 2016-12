Krippe weckt Kindheitserinnerungen

Malsch - Auf der ganzen Welt faszinieren Weihnachtskrippen die Menschen. Sie erzählen nicht nur die biblische Geschichte, sondern stehen auch als Symbol für unzählige Schicksale, welche Menschen seit Jahrhunderten erleiden müssen. Im Malscher Ortsteil Sulzbach bauen engagierte Bürger seit vielen Jahren in mühevoller Kleinarbeit eine Krippe in der St. Ignatius-Kapelle auf, die bis zu Maria Lichtmess am 2. Februar tagsüber besichtigt werden kann.

Die erste Krippe soll der heilige Franz von Assisi am 24. Dezember 1223 in Greccio in Italien aufgestellt haben, und zwar mit einem lebendigen Ochsen und Esel. Es gab Krippenspiele am Altar mit Maria, Josef und dem Christuskind. In manchen Kirchen in Italien wurden schon sehr früh Krippenkapellen eingerichtet, doch erst ab dem 16. Jahrhundert fand die Weihnachtskrippe Einzug in anderen europäischen Ländern.

In Sulzbach freute man sich bereits vor 110 Jahren auf die Ankunft des Jesuskinds in der Kirche. Damals gehörte die Kirchengemeinde noch zu Ettlingenweier. Die teilweise bis 30 Zentimeter großen Krippenfiguren, die heute immer zur Weihnachtszeit in der St.-Ignatius-Kapelle aufgestellt werden, stammen noch aus der Anfangszeit 1906 und sind, wie damals üblich, aus Gips gegossen und mit Hand bemalt. Ob Maria und Josef, das Jesuskind, die Hirten oder die heiligen drei Könige - sie alle sind mit künstlerischem Feingespür gestaltet, haben individuelle Gesichtszüge und eine aufwendige, farbenprächtige Kleidung. Esel, Ochs und viele Schafe wenden sich dem Neugeborenen zu. Aus dem Morgenland kommt das Kamel mit den Königen.

Und damit die heilige Familie auch ein Dach über den Kopf bekam, hatte Alfons Rubel Ende der 1940er-Jahre aus Stroh eine Krippe gebaut. Für ihn war dies ein Gelübde, denn er versprach, dass er eine solche bauen würde, wenn er gesund aus dem Krieg heimkehrt.

1975 war die Krippe nicht mehr aufgestellt worden, denn in dem kleinen Dorf wurde die neue St.-Ignatius-Kirche gebaut. 1976 wurde dort passend zum modernen Baustil eine holzgeschnitzte heilige Familie erworben. Die Figuren der alten Krippe lagerten 27 Jahre lang gut verpackt in der Sakristei. Doch die Sulzbacher wollten ihre geliebten Krippenfiguren zurückhaben, mit denen viele von ihnen Kindheitserinnerungen verbanden. Schon im Frühjahr 2002 diskutierten die Sulzbacher Bürger gemeinsam mit dem Pfarrgemeinderat und der Pfarrgemeinde, wie die alte Krippe wieder aufgebaut werden könnte. Viele fleißige Hände vollbrachten das Wunder, unter anderem Eugen Schneider, der in unzähligen Arbeitsstunden die jetzige Krippe aus Tannenholz gebaut hat und sie bis heute betreut.

Künstlerin Birgit Popp restaurierte die kleinen Blessuren am Gips und an den Farben der Figuren. Rund 30 Sulzbacher setzten damals viel in Bewegung, um ihren Wunsch zu erfüllen und sich am Heiligabend vor der alten Krippe in der Kapelle verneigen zu können.

"Ein halbes Jahr vor Weihnachten fangen wir mit den Vorbereitungen an und sammeln bei Waldspaziergängen Wurzeln, kleine Holzstücke, Rinden und vieles, was wir für die Krippe brauchen können", sagt Waltraud Strotz, die gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang und Eugen Schneider für den Aufbau verantwortlich ist. Um die Elektrik kümmert sich Eberhard Rübel, denn schließlich braucht die Krippe Licht und auch das Mühlrad muss in Bewegung gebracht werden. Zwei Wochen vor Weihnachten richten sie die sechs Quadratmeter Fläche, die mit Moos ausgelegt wird und ein wenig an den Sulzbacher Bergwald erinnert.

Liebevoll nimmt Waltraud Strotz jede einzelne Figur in die Hand und überlegt sich, wo sie diese hinstellt. "Die Krippe wird nicht jedes Jahr gleich aufgebaut, jeder Schritt ergibt sich immer wieder neu. Nur der Stall, das Wasserrad und das Bächlein bleiben an der gleichen Stelle", erklärt sie und fügt hinzu: "Es ist für mich eine große Ehre, die Weihnachtskrippe aufbauen zu dürfen."