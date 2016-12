Optimistisches Jahresende bei RTV-Fechtern Rastatt (red) - "Jahresende gut - alles gut" - frei nach diesem Motto veranstalteten die Fechter des RTV ihre traditionellen Vereinsmeisterschaften. Jung und Alt erlebten dabei einen ganzen Nachmittag mit viel Sport und Spaß. Anfangs hieß es dabei "Oldies first". Den Auftakt bildete nämlich die Konkurrenz der Senioren und Aktiven. Anders als in den Vorjahren wagten es dieses Mal auch einige Nachwuchs-Fechter aus dem Junioren- und Jugendbereich, mit den Erwachsenen ihre Klinge zu kreuzen. Dabei erwies sich ein weiteres Mal: Erfahrung und ein gutes Auge sind Elan und jugendlichem Eifer meist überlegen, heißt es in einer Mitteilung der Fechter. So entschied zum dritten Mal in Folge Altmeister Utz Riemer, der die Abteilung immer wieder auch mit seinen Elektriker-Kenntnissen unterstützt, die Konkurrenz für sich. Am späteren Nachmittag dominierten dann Kinderstimmen in der Halle. Zunächst führte Übungsleiter Jason Dehmer mit der Schülergruppe den anwesenden Eltern vor, wie wichtig ein ausführliches Aufwärmprogramm vor den Gefechten ist. Mit Gymnastik und Dehnübungen lassen sich Verletzungen an Muskeln und Sehnen am besten vermeiden. Dann ging es für die Kids auf die Fechtbahn. Manche standen zum ersten Mal auf einer "echten" elektrisch geerdeten Planche, die keine (falschen) Bodentreffer anzeigt. Allerdings mussten die Jungs an diesem Nachmittag neidvoll anerkennen: Ein Mädchen war die Beste. Marie-Leonore Rank nutzte ihre Turnier-Erfahrung und wurde souverän Vereinsmeisterin 2016. Nach dem beliebten, schweißtreibenden Völkerball-Spiel ging es dann gemeinsam ins Vereins-Lokal "Au Chalet" zur Siegerehrung. Dabei betonte Abteilungsleiterin Susanne Jung: "2016 war ein gutes Jahr für uns. Man sieht, dass wir als Abteilung aus der Talsohle raus sind." Das bezog sich nicht nur auf das Spätleseturnier, das die RTV-Fechter im November nach zweijähriger Pause wieder veranstaltet hatten, sondern auch auf einige Turnier-Teilnahmen. Vor allem Co-Trainer Bodo von der Trenck hielt unter anderem mit Podestplätzen in Konstanz und in Mannheim die Fahnen der RTV-Fechter hoch. In ihrer Danksagung erwähnte Susanne Jung vor allem die Bemühungen von Trainer Emil Dan und Jugend-Coach Jason Dehmer. Im Team sei es gelungen, das Niveau des Trainings deutlich anzuheben. Für die Betreuer gab es ein kleines Weinpräsent, verbunden mit der Prognose: "Ihr werdet sehen - 2017 wird noch besser."

