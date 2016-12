Stadtmobil weiter auf Standortsuche

(sl) - Kunden des Carsharing-Anbieters Stadtmobil haben in Rastatt eine weitere Anlaufstelle: Die Station in der Tiefgarage der Badner Halle wurde mit einem Opel Astra Kombi eröffnet, und seit kurzem ist dort außerdem ein Opel Vivaro Neun-Sitzer stationiert, informiert Marketingleiterin Anja Orth auf BT-Anfrage. Damit gibt es jetzt insgesamt acht Stadtmobil-Fahrzeuge an nun vier Stationen in Rastatt. In der Barockstadt nutzen derzeit 56 Teilnehmer das Carsharing-Modell der Karlsruher Firma. Vor einem Jahr waren es noch 53. Die meisten sind Firmen, Behörden und öffentliche Einrichtungen wie das Landratsamt, die Stadtverwaltung und das Klinikum. Die weiteren Stationen befinden sich in der Engelstraße (bei der Hansjakob-Schule), beim Landratsamt und in der Lyzeum-Straße/Ecke An der Ludwigsfeste.

Stadtmobil strebt weiterhin an, in Rastatt zukünftig eine Möglichkeit zu bieten, sich vor Ort anzumelden, und sucht seit rund zwei Jahren einen Standort. Derzeit muss man die erste Anmeldung noch persönlich in Karlsruhe vornehmen. Zunächst hatte Stadtmobil das Rastatter Bürgerbüro in der Herrenstraße im Blick, bekam aber auf eine Anfrage eine Absage (wir berichteten). Laut Anja Orth haben Gespräche zwischen Geschäftsführer Gunnar Petersohn und OB Hans Jürgen Pütsch stattgefunden, auf dessen Anregung hin auch die Station in der Tiefgarage der Badner Halle eingerichtet wurde. Die Stellplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Ein- und Ausfahrt, das Rolltor lässt sich mit einem zusätzlichen Schlüssel am Fahrzeugschlüssel öffnen.

Auch in Durmersheim ist Stadtmobil mit zwei Fahrzeugen vertreten, dort seit 2007.