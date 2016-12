Neue Herausforderungen fürs Jobcenter

Dank starker Partner wie Caritas oder Diakonie habe man in diesem Jahr bereits mehr als 70 Asylbewerber in den Arbeitsmarkt integrieren können.

Zugleich steigt in diesem Zuge die Zahl der sogenannten Bedarfsgemeinschaften, die die Grundsicherung benötigten, im Landkreis Rastatt wieder an. Im vergangenen Juli waren es 4333 (in denen rund 8500 Menschen betroffen sind), bis zum Jahresende erwartete Walke rund 4400. Tendenz für 2017: steigend.

Rund 800 Asylberechtigte sind inzwischen in der Jobcenter-Datenbank erfasst. Im kommenden Jahr rechne man mit weiteren 500 bis 600. Ihnen werden besondere Angebote zur Verbesserung der Integrationschancen gemacht.

Ein weiteres Schwerpunktprojekt, das noch bis Dezember 2017 läuft, widmet sich langzeitarbeitslosen Alleinerziehenden. Von 167 Teilnehmern seien bis dato 49 in den Arbeitsmarkt integriert worden, weitere 33 nahmen eine geringfügige Beschäftigung auf.

Stets im Fokus: die Jugendarbeitslosigkeit. Zum September 2016 waren im Landkreis Rastatt 191 erwerbsfähige junge Menschen unter 25 Jahren ohne Job, das sind 17,9 Prozent mehr als im Vorjahr - darunter 62 mit Flucht- und Asylhintergrund. Ohne diese Gruppe würde man weniger arbeitslose Jugendliche zählen als im Vorjahresmonat. Insgesamt habe man in diesem Jahr nämlich 217 junge Menschen in Lohn und Brot bringen können - dies verdeutliche, dass junge Menschen auch aus Hartz IV heraus durchaus gute Perspektiven haben, sich eine Zukunft aufzubauen, wie es im Bericht des Jobcenters heißt.

Dieses war vor elf Jahren von der Bundesagentur für Arbeit und dem Landkreis Rastatt gegründet worden, um die Leistungen nach Hartz IV - also die Grundsicherung - in einer Hand zu bündeln. Die Bilanz für 2015 weist die Auszahlung von ArbeitslosengeldII/Sozialgeld in Höhe von 18,38 Millionen Euro aus; 3,55 Millionen Euro (im laufenden Jahr vier Millionen) standen dem Jobcenter für Eingliederungs- und Beschäftigungsmaßnahmen zur Verfügung, 4,8 Millionen Euro (aktuell 5,4 Millionen) als Verwaltungsbudget - 106 Mitarbeiter sind derzeit fürs Jobcenter im Einsatz.

Größtenteils aufs Konto des Landkreises gehen unterdessen die Leistungen für Unterkunft und Heizung. 15,16 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr dafür gezahlt, eine Million mehr sind wohl 2016 gefordert, wie Sozialamtsleiter Jürgen Ernst darlegte. Bereinigt um Erstattungen durch Bund und Land bleibt für den Kreis ein Nettoaufwand von 11,46 Millionen Euro. Tendenz: gemäß dem Anstieg der Bedarfsgemeinschaften steigend. Im kommenden Jahr rechnet man damit, 18,65 Millionen Euro für Unterkunft und Heizung der Betroffenen auszugeben, aufgrund steigender Bundesbeteiligungen bleiben geschätzt 11,6 Millionen Euro am Kreis hängen.