"Weihnachtszauber mit Herz" - Publikum singt mit

Rastatt - Da war sie dann doch noch, die zum Christfest erwartete weiße Pracht, allerdings aus der Schneemaschine im Finale der Veranstaltung "Weihnachtszauber mit Herz" mit Stars der volkstümlichen Musikszene in der Badner Halle. Das Publikum erlebte drei Stunden lang einen abwechslungsreichen, stimmungsvollen Abschied von Weihnachten, sang und klatschte bei den entsprechenden Titeln kräftig mit.

Die Veranstaltung war zweigeteilt: Im ersten Teil servierten die Akteure ihre eigenen Lieder, und nach der Pause wurde es zum Abschluss der abgelaufenen Tournee in Rastatt nochmals richtig weihnachtlich. Durch den "Weihnachtszauber" führte charmant die 2013 in Baden-Württemberg gekürte "Künstlerin des Jahres", Liane (Kaiser). Sie servierte musikalisch ihr Lebensmotto "Ich lasse Sonne in mein Herz" und brachte Wärme in die Winterlandschaft mit ihrem "Frühling am Lago Maggiore". Liane schlüpfte mehrfach in hautenge, glitzernde Abendkleider und lieferte neben ihren gelungenen Liedbeiträgen wie "The Rose" auf Deutsch die optische Augenweide der Veranstaltung. Um ein Drittel reduziert hatte die "Schwarzwaldfamilie Seitz" aus Ohlsbach ihren Auftritt. Ohne Manuela vermittelte das Ehepaar Karlheinz und Gabi wahre Heimatgefühle. Da durfte natürlich "Meines Großvaters Uhr" nicht fehlen. Vom heftigem Klatschen des Publikums begleitet, gab es eine Hommage an das Schwarzwälder Kirschwasser. Auch die "Mühle im Schwarzwälder Tal" wurde angetrieben. Allerdings stimmte Gabi auch ernste, besinnliche Töne an: "Was den Menschen fehlt, ist Geborgenheit." Ein Garant für hochklassige Trompetenmusik ist seit Jahrzehnten der 79-jährige Walter Scholz. Er belegte bei "Il silenzio" oder einem swingenden Glenn-Miller-Medley, dass er noch immer vorne dabei ist. Bei seiner Trompeten-Pop-Parade konnte das Publikum zu Titeln, wie "Du kannst nicht immer 17 sein", "Manuela" oder "Adio Mexiko" kräftig mitsingen. Es war zudem ein Knüller, als Walter Scholz mit einem Dämpfer seine Trompete zum Lachen brachte.

Mit "Herzilein, du musst nicht traurig sein" betraten die Wildecker Herzbuben "gewichtig" die Bühne. Wolfgang Schwalm und Wilfried Gliem sind seit 25 Jahren Garanten für den Erfolg in der volkstümlichen Musikszene. Da war Leben im Saal, als die beiden Vollblutmusiker Titel wie "Hallo, Frau Nachbarin" und "Wir sind auf der Walz" lieferten. Aber, dass es noch eine andere Seite der Herzbuben gibt, das zeigte ihr stimmlicher Exkurs zum Half-Playback bei italienischen Liedern wie "Chianti-Wein" zum Mitsingen. Zudem war beim "Andachtsjodler" ein Genuss, wie sich Wolfgang Schwalm mit seiner Trompete an die Seite von Walter Scholz gesellte. Die Wildecker Herzbuben erfüllten ihren Fans bereits in der Pause Autogrammwünsche und standen für einen kurzen Plausch zur Verfügung.

Liane stimmte mit einer gehaltvollen Weihnachtsgeschichte auf den zweiten Teil ein, bei dem wohl dann keines der gängigen Weihnachtslieder fehlte. Vom heimatverbundenen Weihnachten feiern im Schwarzwald, durch das Ehepaar Seitz nahegebracht, über Lianes "Feliz Navidad" und einem Liederreigen der Wildecker Herzbuben mündete alles in einem vom Publikum heftig beklatschten Finale.