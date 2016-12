Mit "Leberkäs′ und rote Strapse" gepunktet

Die Begrüßung hatte Vereinskassierer Gerhard Mayer übernommen, da "Vorsitzender, Stellvertreter und Schriftführer" als Akteure im Einsatz waren. Dass sich die monate-lange Probenarbeit gelohnt hat, bestätigte eindrucksvoll das dreistündige Bühnenstück.

Wenn sich einige Männer und Frauen in den besten Jahren aufmachen, um ihre "wilden Zeiten" nochmals aufleben zu lassen, dann kann das zu allerlei irrwitzigen Überraschungen führen - zumindest in dem Stück, das die Theaterspieler auf die Bühne der voll besetzten Schwarzwaldhalle brachten. Für den lustigen Dreiakter wartete man mit einer zweigeteilten Bühne auf (Bühnenbild Theo und Sarah Rauber), wobei auf der einen Seite die Männer und auf der anderen die Frauen über ihr eingeschlafenes Eheleben humorvoll und mit allerlei Spitzen gegenüber dem anderen Geschlecht klagten. Unter der Regie von Her-bert Siegel und Peter Trapp lieferten die Akteure ein gleisendes Feuerwerk an Humor, Wortwitz, Dorfkolorit und Schauspielkunst ab.

Zum Inhalt: Dreht es sich bei den Frauen um gefärbte Haare, Wehwehchen der Männer, abendliches Fernsehprogramm und darum, dass immer ausreichend Leberkäse im Kühlschrank ist, so vermissen die Herren, einst begehrte Junggesellen, die wilden Feten mit der Musik von Rolling Stones und Deep Purple. Und für beide Geschlechter, die Frauen bei Friseurin Emilie Meister (Irene Kaiser) und die Herren bei Bier und "Playboy", stellte sich die Frage: "Wie entfliehen wir dem Alltagstrott?" Mit einem Wellness-Wochenende für die Frauen versprachen sich die Männer eine sturmfreie Bude. Die Frauen Margarete Bundschuh (Sabine Wiersbitzki), Gertrud Pfeifer (Karin Schwarz) und Hedwig Busch (Iris Kappenberger) beschlossen auf Rat von Bardame Liane Kowalski (Gloria Rieger) anstatt Wellness-Bad ein Abenteuer im amourösen Club Monte Carlo zu suchen. Kaum Strohwitwer hatten sich die Männer Josef Pfeifer (Peter Trapp), Peter Busch (Erich Sulzer) und Friedhelm Bundschuh (Herbert Siegel) in Begleitung von Friedhelms Chef, Dr. Dr. Ansgar Müller-Tiefensee, schnell in 70er-Jahre-Kleidung geworfen und frönten bei passender Musik ihren einstigen jugendlichen Heldentaten. Fulminanten Szenenapplaus gab es dabei für die vier Altrocker bei ihrem Lied: "Her mit den Weibern". Doch am Ende reifte auch bei ihnen die Erkenntnis: Nichts ist mehr so wie früher.

So war es Müller-Tiefensee, der die Strohwitwer zum Table-Dance in den Club einlud. Als italienische Geschäftsleute tanzten und turtelnden die Drei bald mit ihren eigenen Ehefrauen, bis ein Handy-Gespräch die Bombe zum Platzen brachte. Mit tosendem Beifall dankte das Publikum den Akteuren und nach Dutzenden Glückwünschen gestand Herbert Siegel zur Zukunft der Theaterabende: "Wir haben Blut geleckt."