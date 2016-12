"Wie wenn der KSC den DFB-Pokal holt"

Von Christian Rapp Malsch/New York - Mit einem runden Geburtstag begann die Erfolgsgeschichte von Daniel Krüger, Ende November erreichte sie bei den Equus-Awards in New York den vorläufigen Höhepunkt. Krüger gewann beim "Pferde-Oscar" mit seinem Beitrag "Lomitas - His Story" völlig überraschend die Trophäe für die beste Pferdedokumentation international. Eigentlich wollten sich Krüger, der als Regisseur fungierte, und sein Kollege Florian Figge "drei nette Tage in New York machen, die Preisverleihung genießen und dann wieder nach Deutschland fliegen", erklärt der aus Malsch stammende Krüger. Hoffnungen auf einen Überraschungserfolg hatte das Duo eigentlich keine. Zu stark sei schließlich die Konkurrenz mit überaus professionellen Beiträgen der BBC oder Chanel 4, dachte der 42-Jährige. Beim Equus-Award werden Trophäen in mehr als 30 Kategorien verliehen, insgesamt nehmen zwischen 400 und 500 Beiträge an der Preisverleihung teil. Daher sei er bereits "unheimlich glücklich" gewesen, als er seine eigene Arbeit auf der großen Kinoleinwand sah. Da der Film ursprünglich für einen privaten Zweck, dem 80. Geburtstag von Monty Roberts, vorgesehen war, nahm er die Nominierung für den "Pferde-Oscar nicht sonderlich ernst". Beweis hierfür: Im Vorspann der Dokumentation betitelt sich der Filmfan selbst als Daniel "Scorsese" Krüger, eine Hommage an den amerikanischen Filmemacher Martin Scorsese. "Der Film war ja für einen kleinen Kreis gedacht, da wollte ich mein Vorbild gebührend ehren", witzelt Krüger. Als schließlich sein Name bei der Kategorie "Beste Pferdedokumentation international" tatsächlich aufgerufen wurde, war sowohl das Staunen als auch die Freude über den Triumph riesengroß. "Mein Kollege realisierte es zunächst nicht. Ich habe gesagt: ,Florian, wir müssen hochgehen, wir haben gewonnen. Wir müssen jetzt irgendetwas sagen'", erinnert sich Krüger an den Moment des Triumphs. Für eine ausgiebige Feier blieb freilich keine Zeit - bereits wenige Stunden nach der Preisverleihung flog Krüger wieder zurück nach Bremen, wo er seit 14 Jahren für die PR-Arbeit des Gestüts Fährhof zuständig ist. Wahrscheinlich werde die Feier beim Frühjahrs-Meeting nachgeholt, wenn er wieder in der badischen Heimat ist. "Dass wir für die beste Pferdedokumentation ausgezeichnet wurden, war etwa genauso wahrscheinlich, wie wenn der KSC den DFB-Pokal holt", kann es der KSC-Fan fünf Wochen danach fast immer noch nicht glauben. Schließlich sei der Film über Lomitas, neben Acatenango das berühmteste Rennpferd Deutschlands und Galopper des Jahres 1991, lediglich ein Geschenk zu Monty Roberts 80. Geburtstag im vergangenen Jahr gewesen. Das Gestüt wollte dem weltbekannten Pferdeflüsterer, der die berühmt-berüchtigten Startschwierigkeiten des Rennpferds behob, ein persönliches Geschenk machen. Da kam die Filmidee, die der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann "schon eine Weile im Herzen und im Kopf" mit sich trug, gerade recht. In den folgenden fünf Monaten sichtete Krüger altes Filmmaterial und sprach mit zahlreichen Weggefährten - Besitzer, Trainer und Jockeys - über das "Wunderpferd" und dessen innige Beziehung zu Monty Roberts. In etlichen Abendstunden nahm der Film zusehend Gestalt an. Zur Verstärkung holte sich Krüger die Münchner Agentur Figge&Schuster mit ins Boot. Schließlich habe er bis dato nur beruflich Werbefilme gedreht, ein richtiger Film sei jedoch "eine ganz andere Herausforderung", so Krüger über sein Erstlingswerk. Unter professioneller Hilfe wurde die rund 20-minütige Dokumentation geschnitten, vertont und ein professioneller Erzähler verpflichtet. Die Vorführung auf der Geburtstagsparty sei "sehr emotional" gewesen. "Viele der Gäste waren erstaunt, wie sie vor 25 Jahren aussahen und mussten schmunzeln oder die eine oder andere Träne verdrücken", berichtet Krüger. Anschließend stellte er die Dokumentation auf die Facebookseite des Gestüts - mit Erfolg. Durch die große Nachfrage wurde eine deutsche Version vertont und im Frühjahr dieses Jahres kamen die Veranstalter des Equus-Awards auf den Pferdeliebhaber zu, mit dem Vorschlag, den Beitrag bei den Awards einzureichen. Krüger willigte ein und warf seine Dokumentation in den Ring. Danach herrschte bis zur Nominierung im September Funkstille - der Rest ist erfolgreiche Geschichte. Einen Traum hat Daniel Krüger aber noch: Den Lomitas-Film einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren - eventuell in Form eines Spielfilms. Erste Gespräche seien bereits geführt. "Dann begleite ich die Entstehung aber nur. Regie bei einem Spielfilm zu führen, wäre dann doch eine Nummer zu groß für mich", meint der 42-Jährige. Wer weiß, vielleicht darf Daniel Krüger ja in einigen Jahren in Los Angeles den Oscar für den besten fremdsprachigen Film in die Höhe recken - der begehrte Goldjunge würde sich sicherlich gut neben dem goldenen Pferd machen. www.facebook.com/faerhof

