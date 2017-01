"Das muss alles zack-zack gehen" Von Markus Koch Rastatt/Rimini - Mit guten Vorsätzen starten viele Zeitgenossen ins neue Jahr. Der Eismacher Pino Cimino hat sich gleich zu Jahresbeginn ein besonders ambitioniertes Ziel gesteckt: Beim Halbfinale der Weltmeisterschaft der Gelatiere im italienischen Rimini will er es am 21. Januar in die Endrunde schaffen. Aus ganz Deutschland haben sich 100 Eismacher qualifiziert, die besten acht kommen ins Finale, das im Juni in Berlin stattfindet. "Ein Eis muss cremig und geschmeidig sein, es darf keine Kristalle haben oder nach Fett schmecken, auch eine zu große Süße ist nicht gut. Jeder Biss muss das Verlangen nach mehr wecken", beschreibt Cimino, wie das kalte Naschwerk im Idealfall schmecken muss. Dass er sein Handwerk ganz gut beherrscht, belegen an heißen Sommertagen die langen Schlangen vor seiner Eisdiele "Rimini" in der Plittersdorfer Fährstraße. Seit Jahren geht er mit seinen Brüdern Alessandro und Gaetano, die ebenfalls eine Eisdiele besitzen, auf die weltgrößte Fachmesse für Eismacher, die Sigep in Rimini. Neben Vorführungen und Fortbildungen gehören dort auch Wettbewerbe zum Programm, darunter die Gelato World Tour, die unter der Schirmherrschaft von Uniteis steht, der Union der italienischen handwerklichen Speiseeishersteller. Wer sich um eine Teilnahme bewirbt, muss mindestens zehn Jahre Berufserfahrung nachweisen und bekommt in der Folgezeit anonym Besuch von einem Sigep-Vertreter, der das Eis probiert. Entspricht es den eingangs geschilderten Kriterien, dann stehen die Chancen auf eine Teilnahme recht gut. Pino Cimino hat sich dieses Jahr erstmals beworben, im Juni erhielt er die Teilnahmebestätigung. Daraufhin entwickelte er gemeinsam mit seinen beiden Brüdern eine neue Sorte, die sie "indisches Ladoos" tauften. Ladoos ist ein traditionelles Süßgericht in Indien, geschmacklich wird es im Eis einige Anklänge geben, doch die einzelnen Zutaten gibt der Eismacher nicht preis: "Die Konkurrenz ist groß." Als Pino Cimino, der auch für seine Eistorten bekannt ist, im Oktober auf einer Bäckereifachmesse in Stuttgart war, traf er Johann Lafer. Er servierte dem bekannten Sterne- und Fernsehkoch eine Kostprobe seines "Ladoos" und erhielt neben anerkennender Zustimmung auch noch ein, zwei Tipps zur geschmacklichen Verfeinerung, wie er im BT-Gespräch erzählt. Beim Eismacher-Wettbewerb in Rimini geht es aber nicht nur um den Geschmack, sondern auch um die Zeit. Die Grundzutaten und die Eismaschine werden vom Veranstalter gestellt, die Zutaten für die Spitzensorte bringt jeder Gelatiere selbst mit. Unter den strengen Augen einer sechsköpfigen Fachjury, darunter der Präsident des italienischen Eisverbands, haben die Teilnehmer gerade mal eine halbe Stunde Zeit, um ein leckeres Eis zu zaubern. Allerdings müssen nach 30 Minuten auch alle Gerätschaften sauber geputzt sein, das Eis benötigt zudem etwa acht Minuten in der Eismaschine, bis es fertig ist: "Das muss alles zack-zack-zack gehen", verdeutlicht Cimino. Bei der Verkostung durch die Juroren erhalte jedes Eis eine Nummer, um eine eventuelle Beeinflussung zu vermeiden. Pino Cimino ist im Hinblick auf den Wettbewerb etwas angespannt, aber zuversichtlich. Und egal, ob er es nun ins Finale nach Berlin schafft oder nicht: Mitte Februar macht er wieder seine Eisdiele in Plittersdorf auf und dann können die Rastatter sich ein eigenes Urteil bilden, ob die neue Sorte "Ladoos" schmeckt.

