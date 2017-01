SV 08 holt den Titel Von Frank Vetter Rastatt - Der SV 08 Kuppenheim ist der Gewinner des Hallenfußballturniers um den Leppert-SF-Hallencup. Im Endspiel des Turniers in der Niederbühler Sporthalle schlug der Verbandsligist am Freitag die Auswahl des RSC/DJK mit 2:0. Dritter wurde der FV Rauental. Zu dritten Mal hatte der SV Niederbühl/Donau zum Hallenturnier um den Leppert-Cup eingeladen; für den Gastgeber war der "Budenzauber" als Dritter bereits nach der Vorrunde beendet. Titelverteidiger FV Malsch scheiterte im Viertelfinale an Rauental. Mit von der Partie waren außerdem der FV Haueneberstein, SV Forbach, Phoenix Durmersheim, FV Iffezheim, VfB Gaggenau 2001, OSV Rastatt und der FC Obertsrot. Mit den beiden Landesligisten Durmersheim und dem RSC/DJK und dem Gewinner aus Kuppenheim war das Turnier gut besetzt. Und dass beim Hallenfußball die höhere Ligazugehörigkeit nicht automatisch den Sieg bedeutet, bewies der FV Rauental im Spiel um Platz drei; der B-Kreisligist schlug die Landesliga-Kicker aus Durmersheim mit dem 3:2-Siegtreffer-Tor nur zehn Sekunden vor Ablauf der elfminütigen Spielzeit. Der SV 08 Kuppenheim hingegen wurde als Verbandsligist seiner Favoritenrolle gerecht. Im Finale gingen die Knöpflestädter gegen die in der Landesliga erfolgreiche RSC/DJK-Truppe schnell durch Sheriff Ngum mit 1:0 in Führung. Die Rastatter liefen diesem Rückstand vergeblich hinterher, hatten zwar ihre Chancen, die sie jedoch nicht verwerten konnten. Und wie schon im kleinen Finale entschied wieder ein "Last-Minute"-Tor die Begegnung; Ngum sicherte mit seinem zweiten Treffer den Kuppenheimern neben dem Pokal 250 Euro Preisgeld. Erstmals fand in Niederbühl am Nachmittag ein E1- und ein E2-Junioren-Turnier statt, bei dem sich am Ende der JHV Rastatt und der TuS Hügelsheim in die Siegerlisten eintragen konnten.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Kuppenheim

Sticker-Album mit SV-08-Spielern Kuppenheim (rap) - Das Sammelfieber greift in der Region um sich: Als zweiter Fußballverein hat Verbandsligist SV 08 Kuppenheim ein Sticker-Album mit eigenen Spielern herausgegeben. Das Interesse ist riesig. Zur Auftaktveranstaltung kamen rund 400 Interessierte (Foto: rap). » Weitersagen (rap) - Das Sammelfieber greift in der Region um sich: Als zweiter Fußballverein hat Verbandsligist SV 08 Kuppenheim ein Sticker-Album mit eigenen Spielern herausgegeben. Das Interesse ist riesig. Zur Auftaktveranstaltung kamen rund 400 Interessierte (Foto: rap). » - Mehr