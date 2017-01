Elsässer dominieren erneut bei Silvesterlauf Rastatt (fuv) - Sport zum Jahresausklang, das hat vielerorts Tradition. So auch in Wintersdorf. Dort hatte die Radsportgemeinschaft (RSG) Ried erneut zum Laufwelt-Silvesterlauf eingeladen. Bereits in der 39. Auflage fand das Laufevent statt. Was das Rennen der RSG Ried für viele Läufer besonders interessant macht, sind die drei verschiedenen Distanzen, die angeboten werden: 5000 Meter, 10500 Meter und die Halbmarathon-Distanz (21 Kilometer) können gelaufen werden. Die Strecke führte auch in diesem Jahr wieder durch die Geggenau. Seit Jahren dominieren Leichtathleten aus dem benachbarten Elsass das Traditionsrennen. So auch beim Silvesterlauf 2016; zumindest auf den beiden längeren Distanzen. Bei eisigen Temperaturen und hart gefrorenem Geläuf absolvierte Stephane Guehaar vom Team Denivelé + Saverne den Halbmarathon in 1:13:06 Stunden als Schnellster vor Patrick Hilpert (LG Region Karlsruhe, 1:14:59) und Christophe Ganne (ANA SG La Wantzenau, 1:17:36). Die schnellste Frau im Feld war Kirsten Kunz vom Tri-Team SSV Ettlingen in 1:39:13 Stunden vor Felicitas Kuld (SSC KA, 1:41:56) und Annick Pfetzinger (CAP Liberté Dettwiller, 1:42:28). Über die Distanz von 10500 Metern siegte Alexander Klein in 35:51 Minuten vor seinem Vereinskameraden vom Team Espace Marathon Hervé Colin (36:29) und Yanis Klumpp (SG Stern Gaggenau, 36:51). Exakt 47:02 Minuten benötigte Ingrid Heroguel vom neu formierten Team "Gymnasion Rastatt läuft" (GRl), vor Dorothee Strabburger (Laufwelt, 47.14) und Anja Jordan (GRl, 47:56). Den 5000-Meter-Lauf gewann der Elsässer Joachim Philipps (Teilnehmer am Iron-Man in Hawaii) in 17:01 Minuten vor Michel Martin (FCJA Bischwiller, 17:14) und Florian Beyreuther (ANA Lauterbourg, AC, 17:26). Sophia Seiter vom Turnverein Bühl gewann die Frauenkonkurrenz in 20:08 Minuten vor Birgit Marzluf (TG Ötigheim, 20:22 und Jasmin Vollmer (TV Bühl, 20:28). Insgesamt gingen 374 Sportler in Wintersdorf an den Start. Bemerkenswert war sicherlich die Laufgruppe "Ligne de vie" die gemeinsam mit gehandicapten Kinder in speziellen "Schubkarren" auf die 5000-Meter-Strecke gingen.

