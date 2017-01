Burkhard Jung: "Landratsamt ist ein 3,8-Liter-Haus"

BT: Herr Jung, wie funktioniert die Geothermie-Heizung im Landratsamt?

Burkhard Jung: Das Heizungssystem basiert auf oberflächennaher Geothermie, bei der das zwölf Grad Celsius "warme" Grundwasser für eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe verwendet wird. Die Wärme- und Kälteerzeugung der Grundlast erfolgt über die Wärmepumpe mit einer Leistung von 240 Kilowatt beziehungsweise einem Wärmetauscher über je einen Saug- und Schluckbrunnen. Wenn es kälter wird, kommt der Pelletofen (Leistung: 640 Kilowatt) zum Einsatz. Während der Heizperiode wird das Wasser durch die in den Stahlbetondecken einbetonierten Rohrleitungen mit einer Länge von rund 80 Kilometern gepumpt. Im Sommer kühlt das Grundwasser. Bis zu 80 Prozent der Wärmeenergie können wir aus Grundwasser gewinnen. Ganzjährig kühlt es zudem die Server in der IT-Zentrale, was eine sehr wirtschaftliche Lösung darstellt. Pro Jahr pumpen wir etwa ein Siebtel des städtischen Frischwasserverbrauchs durch unsere Anlage. Vom Verbrauch her betrachtet, ist das Landratsamt ein 3,8-Liter-Haus.

Interview

BT: Wer hatte damals die Idee mit der Erdwärme?

Jung: Die Idee ist bei uns im Planungsteam und nach der Besichtigung von Referenzgebäuden entstanden. Danach haben wir sechs Varianten berechnet. In einer europaweiten Ausschreibung des Contractingmodells (Lieferung, Installation und Betrieb der Technik) haben sich die Star-Energiewerke mit dem günstigsten Angebot durchgesetzt.

BT: Welche positiven und negativen Erfahrungen mit der Erdwärmeheizung gibt es?

Jung: Die Anlage ist besonders energieeffizient, mit der Wärmepumpe gewinnen wir aus einer Kilowattstunde elektrischer Energie fünf Kilowattstunden Wärmeenergie. Die Betriebskosten sind gering, durch das Contracting-Modell ist der Betreuungsaufwand gering. Von Nachteil ist, dass die Lebensdauer des Schluckbrunnens abhängig von der Qualität des Grundwassers ist, speziell vom Eisengehalt. Eisen reagiert mit Sauerstoff und sorgt so für Ockerschlamm, der dem Wärmetauscher zusetzt und den Schluckbrunnen verdichtet. Somit sinkt die Aufnahmekapazität des Brunnens und die Leistung des Systems sinkt. Im Winter besteht zudem grundsätzlich eine Vereisungsgefahr, was jedoch abhängig vom System ist. Fallende Grundwasserstände führen zu Leistungseinbußen.

BT: Das Landratsamt zahlt 15 Jahre lang jährlich 200000 Euro an die Star-Energiewerke. Kommt an Kosten sonst noch was hinzu?

Jung: Wir haben im vergangenen Jahr 164904 Euro für Wärme und 45049 Euro für Kälte gezahlt. Weitere Betriebskosten entstehen nicht, da Wärme- und Kälteerzeugung in der Hand der Star-Energiewerke liegen. Die Pelletheizung wird ebenfalls von den Star-Energiewerken betrieben, die Betriebskosten sind in obiger Rechnung enthalten.

BT: Wie hoch ist die Einsparung an Kohlendioxid gegenüber einer Ölheizung?

Jung: Unsere Heizung hat eine Kohlenstoffdioxid-Emission von 176 Tonnen pro Jahr, bei einer konventionellen Beheizung wären es 519 Tonnen, die CO2-Belastung für das Klima sinkt um 66 Prozent.

BT: Wie teuer wäre denn der Betrieb einer Ölheizung gewesen?

Jung: Beim damaligen Vergleich der Betriebskosten, der auch die Entscheidung für die Heizungstechnik bestimmte, wurden die verschiedenen Szenarien gegenübergestellt. Bei den Betriebskosten wäre eine konventionelle Heizung um 50 Prozent teurer gewesen als mit der gewählten Kombination Wärmepumpe/Pelletkessel. Da zudem eine Kühlung der Serverräume und Büros in den Sommermonaten notwendig ist, wären auch die kapitalisierten Investitions- und Betriebskosten bei konventioneller Beheizung und Kühlung (Gaskessel und Kältemaschine) um 40 Prozent höher gelegen als bei der Variante Wärmepumpe/Pelletkessel/Brunnenkühlung und redundanter Kältemaschine.

BT: Wie viele Erdwärmeheizungen gibt es im Kreis Rastatt und lässt sich ein Trend feststellen?

Jung: Im Landratsamt sind im Jahr 2015 insgesamt 272 Erdwärmesonden-Anlagen, 291 Wasser-Wasser-Wärmepumpen und zwei Erdwärmekollektoren registriert. Ein wirklicher Trend lässt sich aber nicht ableiten.