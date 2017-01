Mundart, Musik, Kunst und Natur

Das Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört präsentiert bis 15. Januar die Ausstellung "Wirklich rettende Maßnahmen von Violetta Vollrath". Die Ausstellung regt zum Nachdenken über den Umgang mit der Umwelt an. Eine weitere Sonderausstellung zum Thema "Der pannonische Limes in Ungarn" findet vom 4. Januar bis 23. April im Terra-Sigillata-Museum in Rheinzabern statt.

Am 4. Januar können Kinder ab sechs Jahren an einem kulinarischen Workshop um 15 Uhr im "Restaurant à l'Agneau" in Seltz teilnehmen und einen Dreikönigskuchen zubereiten. Auch in diesem Winter können jeden Mittwoch in den ungeraden Wochen um 19.30 Uhr im "Musée de la Wacht" im elsässischen Mothern französische und deutsche Volkslieder gesungen werden.

Wanderausflug durch Auwald

Das Tourismusbüro Seltz-Lauterbourg organisiert jeden zweiten Sonntag im Monat um 9 Uhr einen Wanderausflug. Rheinpark-Guide Peter Vogler bietet am 14. Januar um 14 Uhr eine Tour durch den Auwald bei Wintersdorf an. Motto: "Ruheloses Land - die winterliche Rheinaue".

"Ufem Land gebt's allerhand" heißt das Theaterstück, das am 14., 20., 21., 27. und 28. Januar um 20 Uhr sowie am 15. und 22. Januar um 14.30 Uhr im Pôle Culturel in Drusenheim aufgeführt wird.

Eine Ausstellung des deutsch-französischen Künstlertrios Elena Esperschidt, Viviane Hohmann und Christine Hartmann kann vom 16. Januar bis zum 26. Februar im Office de Tourisme in Seltz besucht werden. Ein Theaterabend wird am 20., 21. und 28. Januar um 20 Uhr im Gemeindesaal Munchhausen angeboten. Aufgeführt wird ein lustiger Dreiakter "Dummheit kennt ke Grenze" von Bernard Weinhard. Die Theatergruppe "LARC" aus Beinheim tritt am 21. Januar um 18 Uhr im Pfarrzentrum Durmersheim auf. Aufgeführt wird das Lustspiel "Die drei Musketiere" in Elsässisch.

Im Museum zur Siedlungsgeschichte in Neuburgweier findet am 22. Januar um 15 Uhr ein Lichtbildervortrag von Egon Kästel über die Rheinauen im Jahreslauf statt. Rheinpark-Guide Wilfried Hertweck lädt am 27. Januar um 10 Uhr zu einer Gourmet-Wanderung durch das elsässische Sessenheim ein. Nach der Besichtigung der evangelischen Kirche, des Goethe-Memorials, -Hügels, -Museums und der -Eiche folgt eine Gourmet-Einkehr in der "Auberge au Boeuf".

Im Bürgerhaus Alte Schule Steinmauern wird Claus Flößer am 29. Januar um 14 Uhr einen Film über die früheren Handwerksberufe des Korbmachers, des Wagners sowie der Holzsägerei präsentieren.

Am 1. Februar ab 15 Uhr können Kinder ab sechs Jahren an einem kulinarischen Workshop um 15 Uhr im "Restaurant à l'Agneau" in Seltz teilnehmen und Crêpes zubereiten. "Lichtmess, s'spinne vergess, bei Tag s'Nacht ess...." so lautet der Titel des Vortrags, der im Riedmuseum Ottersdorf am 2. Februar um 19 Uhr angeboten wird. Marianne Knörr-Groß, Annette Volz und Karin Zeitvogel erzählen Volksmärchen rund um das Spinnen und Weben. "Nomaden der Lüfte - Gefiederte Wintergäste am Altrhein Plittersdorf" so lautet der Titel der Exkursion, die am 4. Februar um 13 Uhr unter der Leitung von Dr. Gerd Schön und Klaus Lechner (NABU-Gruppe Karlsruhe) und Andreas Wolf (Naturschutzzentrum) startet.

Rheinpark-Guide Wilfried Hertweck lädt am 11. Februar um 16 Uhr zu einer geführten Wanderung durch die winterlichen Rheinauen bei Plittersdorf ein und informiert über die Entwicklungsgeschichte, Rheinbegradigung sowie über die Flora und Fauna und deren Lebensräume.

Am 15. Februar um 19 Uhr findet ein unterhaltsamer Abend im Rheinaue-Museum in Neuburg statt. Marianne Weisenburger und Doris Balzer präsentieren "praktische Winke und Ratschläge", ausgewählt aus dem Ratgeber "Die rechte Hand der Hausfrau" von 1959.

Ein Vortrag über die Flößerei findet am 19. Februar um 14 Uhr im Bürgerhaus Alte Schule in Steinmauern statt. Über Jahrhunderte haben die Steinmauerner von und mit der Flößerei gelebt. Udo Götz wird Geschichte und Geschichten dieser aufregenden Zeit bildhaft präsentieren.

"Die Reichsanstalt für Tabakforschung, gegründet 1927, im Wandel der Zeit", so lautet der Vortrag, den Franz Burkart am 26. Februar um 15 Uhr im Museum zur Siedlungsgeschichte in Neuburgweier präsentieren wird. Rheinpark-Guide Peter Vogler lädt am 5. März um 14 Uhr zu einer zwei- bis dreistündigen Wanderung durch den Auwald bei Wintersdorf ein. "Frühe Boten - Blaustern, Aronstab und Zitronenfalter", so lautet das Motto der Frühjahrswanderung. Treffpunkt ist beim Gasthaus "Grüner Baum" in Winterdorf.

Am 5., 12., 19. und 26. März kann eine Schmetterlingsausstellung im Besucherzentrum der Fischtreppe bei Gambsheim / Rheinaue von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Eine Exkursion durch das Wildgehege Rappenwört wird am 12. März um 11 Uhr durch das Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört angeboten. "Das Reh ist nicht die Frau vom Hirsch": Bei einem kleinen Spaziergang am lebenden Anschauungsobjekt lassen sich die Unterschiede leicht erklären und erkennen.

Das Naturschutzzentrum Karlsruhe-Rappenwört lädt am 19. März um 7 Uhr zu einer Vogelstimmenwanderung ein. Eine Winterwanderung durch die Rastatter Rheinaue steht am 26. März um 10 Uhr mit Rheinpark-Guide Bernhard Unser auf dem Programm. Motto: "Winter ade - Frühling im Auwald". Treff: Parkplatz Schützenhaus in Plittersdorf.

Ein Abend rund um das Thema "Heimat"

Ein Nachmittag mit Mundart und Musik wird am 26. März um 15 Uhr im Museum zur Siedlungsgeschichte in Neuburgweier angeboten. Ein musikalischer Abend mit Klaviermusik, Lyrik und Gesang rund um das Thema "Heimat" findet am 30. März um 19 Uhr im Kleinen Kulturzentrum in Rheinzabern statt. Eine bilinguale Theateraufführung "Il était une fois le Rheinerland - De Drusus bis Louis XIV" steht auf dem Programm des Pôle Culturel von Drusenheim am 1., 7, 8. und 11. April um 20 Uhr und am 2. und 9. April um 14.30 Uhr. Christel Zorn lädt zu einer Wanderung durch die Aue bei Lichtenau. Die Frühlingstour findet am 2. April um 14 Uhr statt.

Das komplette Programm kann auf der Internetseite www.pamina-rheinpark.org als PDF herunter geladen werden. In gedruckter Version steht die zweisprachige Broschüre in den Gemeindenverwaltungen kostenlos zur Verfügung, wie es weiter heißt. Auch in den Pamina-Rheinpark-Museen und Tourismusbüros liegen Exemplare aus. Kontakt: (07222) 25509, E-Mail: info@pamina-rheinpark.org.