Wenn Mama und Papa drogensüchtig sind

Lichtenau



Scherzheimer Silvestertreffen Lichtenau (ar) - Schon seit über 200 Jahren ist es in der Scherzheimer Dorfgemeinschaft Tradition, sich am Silvestertag nochmals zu treffen, um sich das Herz auszuschütten, das alte Jahr Revue passieren zu lassen und einen Blick in das neue Jahr zu werfen (Foto: Gangl). » Weitersagen (ar) - Schon seit über 200 Jahren ist es in der Scherzheimer Dorfgemeinschaft Tradition, sich am Silvestertag nochmals zu treffen, um sich das Herz auszuschütten, das alte Jahr Revue passieren zu lassen und einen Blick in das neue Jahr zu werfen (Foto: Gangl). » - Mehr