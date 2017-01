Viele beschlagnahmte Hunde und Katzen im Tierheim

Rastatt - Das Rastatter Tierheim rückt bei den Lesern des Badischen Tagblatts stets samstags verstärkt ins Bewusstsein. Dann stellt die Tageszeitung unter der Rubrik "Wer will mich haben?" Tiere vor, die im Tierheim beim Klärwerk auf Vermittlung warten. Silke Vierboom, Leiterin der vom Tierschutzverein Rastatt getragenen Einrichtung, hat jetzt Bilanz für das Jahr 2016 gezogen.

Am häufigsten waren in der BT-Rubrik Katzen zu sehen. Neben den Stubentigern und Hunden waren im vergangenen Jahr Vögel, Nager und Schildkröten im Tierheim Rastatt untergebracht. Im Vergleich zum Vorjahr stellt Silke Vierboom fest, dass weniger Hunde von Privatleuten abgegeben wurden. 23 waren es 2016, 2015 standen 44 in der Statistik. "Dafür ist die Zahl der beschlagnahmten Hunde mit 15 recht hoch, 2015 hatten wir gar keine", so Vierboom weiter. Die von den Behörden beschlagnahmten Tiere seien ausnahmslos sogenannte "Kampfhunde". Dazu gehören Pit Bull Terrier, American Stafford-Shire-Terrier und Bullterrier, wie die Tierheim-Chefin erläutert.

Von 46 Fundhunden wurden 45 wieder abgeholt. Bei Fundtieren seien die sozialen Medien, vor allem Facebook, mittlerweile eine große Hilfe, berichtet Vierboom: "Vor allem dann, wenn die Hunde nicht gechippt und nicht registriert sind. Es nützt übrigens nichts, den Hund chippen und dann nicht registrieren zu lassen." Zum Jahresende waren noch 15 "Bellos" im Tierheim.

Bei den Katzen, die 2016 im Rastatter Tierheim unterkamen, zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Die Zahlen bei Abgabe- und Fundtieren sind fast konstant (53 und 112), beschlagnahmte Katzen nahm das Tierheim im vergangenen Jahr 34 auf, 2015 keine. Alleine aus einem Haushalt in der Barockstadt wurden rund 100 Katzen geholt, 27 davon nahm das Tierheim Rastatt auf. Die restlichen wurden auf die Einrichtungen in Baden-Baden, Achern, Pforzheim und Ettlingen verteilt, so Silke Vierboom, die die gute Zusammenarbeit mit den anderen Heimen unterstreicht. Neu war im vergangenen Jahr auch eine hohe Geburtenrate bei den Katzen: 32 Katzenbabys erblickten im Tierheim das Licht der Welt. Vermittelt wurden im ganzen Jahr 157 Tiere, 46 Miezen "wohnten" zum Jahreswechsel noch in der Klärwerkstraße.

Unter dem Begriff Kleintiere fasst das Tierheim-Team Kaninchen, Meerschweinchen, Ratten, Chinchillas und Schildkröten zusammen. Besonders erwähnt Silke Vierboom eine Rennmaus, die vermittelt wurde. 119 Kleintiere insgesamt fanden ein neues Herrchen oder Frauchen. An gefiederten Tieren zählte das Team 20 abgegebene und elf gefundene Vögel.

Eine Schildkröte als treuer Urlaubsgast

Ein wichtiges Standbein des Tierheims ist der Pensionsbetrieb. 375 Tiere waren 2016 kurzzeitig untergebracht. "Wir haben eine Schildkröte, die seit vielen Jahren bei uns den ,Urlaub' verbringt", erzählt Silke Vierboom. Sie empfiehlt Tierhaltern, vor allem Hundebesitzern, einen Pensionsplatz so früh wie möglich anzumelden. Das Tierheim verfügt über nur 17 Hundeboxen, von denen zwei stets für etwaige Quarantäne-Aufnahmen frei bleiben müssen, betont Silke Vierboom.

Rückblickend auf 2016 stellt die Tierheim-Leiterin fest, dass das Tierheim auch baulich auf einem guten Weg sei. Neben den sechs festen Mitarbeitern seien es rund 20 ehrenamtliche Helfer und "Gassigeher", ohne die der Tierheimbetrieb nur schwer möglich sei. Für 2017 hat die Tierheimleitung den Bau von Sichtschutz zwischen Hundefreiläufen geplant. Und wie jedes Jahr freut sich das Tierheim-Team über Futterspenden.