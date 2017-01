Han dgemachte Musik hören - und helfen

Ein Stilmix aus Funk, Soul, rhythmischem Drive und eine volle Ladung Spielfreude und Kreativität das sind die Markenzeichen von Moritz & The Horny Horns einer Pressemitteilung zufolge. Zum wiederholten Mal bescherte die Band der Klag-Bühne in Gaggenau ein volles Haus. Die Band spielt in folgender Besetzung: Maike Oberle (Gesang), Thorsten Rheinschmidt (Schlagzeug), Bernd Nold (Bass), Alex Krieg (Keyboard), Gerald Sänger (Gitarre/Gesang), Manfred Kinle und Bernhard Münchbach (beide Trompete), Pirmin Ullrich (Saxofon, Tenor) und Frank Hampe (Saxofon, Baritone) und Norbert Moritz (Posaune/Tuba).

Als Norbert Moritz 1973 zum ersten Mal die amerikanische Rock-Jazz-Band Blood, Sweat & Tears hörte, war der musikalische Weg vorbestimmt. Trotzdem sollte es noch weitere acht Jahre dauern, bis er die richtigen Musiker gefunden hatte, um seine musikalischen Vorstellungen zu verwirklichen. 37 Jahre später, im Sommer 2010, kam es dann zu einem nie erträumten Treffen. Moritz spielte in Karlsruhe im Tollhaus als Vorband von Blood, Sweat & Tears, und seit dieser Zeit besteht eine Freundschaft zu den Musikern aus New York. Auch die digitale Welt, die schon längst Einzug in die Musik gehalten hat, konnte die zehn Musiker von Moritz nicht davon abhalten, ihrem Stil und der Musik treu zu bleiben. Es wird immer noch alles live gespielt und man leistet sich immer noch den Luxus von fünf echten Bläsern.

Mit dem Konzerterlös unterstützen die Gartenfreunde ein Öko-Projekt des Kinderhilfswerks Terre des hommes: "Wasser ist Leben" in Peru. Verantwortungsloser Umgang mit der Natur habe fatale Folgen. In Peru komme es immer häufiger zu Erdrutschen, Überschwemmungen, Trockenheit und Kältewellen. Besonders betroffen seien die Küste und das Hochland. Über Jahrtausende hätten die Bauern dort Nutzpflanzen gezüchtet, die den lokalen Klima- und Bodenansprüchen angepasst sind. Terre des hommes unterstützt seit Jahren die Bauern im Hochgebirge um die Stadt Ayacucho in dem Bemühen, dieses wertvolle Wissen an die Jugend weiterzugeben. Im Rahmen der UN-Klimakonferenz 2014 in Peru wurde das Projekt mit dem nationalen Umweltpreis ausgezeichnet.

Karten im Vorverkauf gibt es bis Donnerstag, 12. Januar, beim Ticketservice der Badner Halle und beim Musikhaus Essbach. Die Abendkasse öffnet ab 19 Uhr.