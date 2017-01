Suche nach neuem Standort hat sich erledigt Durmersheim (hli) - Die Sternwarte in Durmersheim muss nun doch nicht den Standort wechseln - obwohl auf dem Gelände die neue Mensa für Hardt- und Realschule entstehen wird. "Wir haben Gespräche mit der Gemeinde geführt", erzählt Jürgen Linder, Vorsitzender der Sternfreunde Durmersheim und Umgebung. Die Verlegung hätte den Verein "einen Haufen Geld" gekostet, das hätte er ohne finanzielle Unterstützung der Gemeinde nicht stemmen können. Und das hätte sogar das Ende des im Jahr 1988 gegründeten Vereins bedeuten können. Das Gebäude inklusive Kuppel hätte versetzt werden müssen. "Außerdem gab es auch noch keinen konkreten Plan für einen neuen Standort." Deshalb habe man sich erst einmal geeinigt, dass die Sternwarte in der Schulstraße bleiben könne. Linder ist mit dieser Entscheidung zufrieden. Nach dem Bau der Mensa werden die Sternfreunde mit Strom des Gebäudes versorgt. "Bisher hatten wir nur Akkus", verdeutlicht er. Auch von der künftigen Videoüberwachung des Geländes könne die Sternwarte profitieren. Den Standort direkt bei der Schule hält der Vereinsvorsitzende für einen Vorteil. So könnten Projekte mit Schülern stattfinden. "Die Standortsuche hat sich vorerst erledigt", bestätigt auch die Durmersheimer Hauptamtsleiterin Veronika Laukart. Platz genug gebe es auf dem Gelände für beide Gebäude. Jedoch könne es sein, dass die Situation sich anders entwickle, wenn die Mensa in Betrieb ist, gibt Laukart zu bedenken. Beleuchtet ist das Gelände hauptsächlich am Eingang zur Helmholtzstraße - und wenn es besondere Veranstaltungen gibt. Da könnte sich das Licht dann störend auswirken, wenn die Sternfreunde den Himmel betrachten. Bewegungsmelder und Beleuchtung seien geregelt, betont Vereinsvorsitzender Linder. Während Beobachtungen könnten sie ausgestellt werden. Seit 2009 gibt es die Sternwarte im Hof der Realschule. Damals, so erzählt Linder, hatte der Verein einen Bauingenieur als Mitglied, der maßgeblich an der Umsetzung des Gebäudes beteiligt war und die Helfer anleitete.

